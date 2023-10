DS 7 Vauban: híbrido 'plug-in' de 300 cv blindado às balas

Depois do DS 7 Élysée especialmente concebido para a presidência francesa, a DS Automobiles avança agora com a versão híbrida plug-in blindada às balas.

Na base do DS 7 Vauban está a mesma versão E-Tense 4x4 300, concebido em parceria com o grupo WELP, especializado em viaturas blindadas.

O nome inspirou-se nas 12 fortificações de Vauban, construídas no fim do século XVII no centro-oeste de França, e classificadas como património mundial da UNESCO.

Inúmeras modificações foram feitas no modelo de produção para dotá-lo com a blindagem necessária para proteger altas individualidades em viagem.

Da sua estrutura fazem parte fibras de aramida, uma classe de materiais leves especialmente resistentes a impactos e ao calor.

Com os vidros de segurança reforçada, o SUV ganha um nível de protecção VPAM 4, capaz de travar balas disparadas pela .44 Magnum de ‘Dirty’ Harry.

O interior também sofreu diversas alterações sob a supervisão da WELP, para garantir o nível de requinte próprio da DS Automobiles.

A personalização compreende extintores automáticos, circuito fechado de ventilação, sirene ou até mesmo intercomunicadores.

Há ainda espaço para equipamentos adicionais ligados ao conforto, como fichas USB suplementares ou luzes individuais para leitura.

A insígnia francesa assegura que, apesar do ligeiro aumento de peso, manteve-se o comportamento dinâmico do SUV.

Se assim se confirmar, significa que os 300 cv e 520 Nm debitados pelo sistema motriz levam-no em 5,9 segundos até aos 100 km/hora.

O DS 7 Vauban terá uma produção limitada de acordo com as necessidades, sendo os primeiros exemplares entregues a partir de Abril.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?