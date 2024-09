DS 7 e DS 3 ganham novas versões Pallas e Étoile

Os DS 3 e DS 7 são os modelos a receberem as novas versões Pallas e Étoile, seguindo os passos dados pelo DS 4 com ambos os acabamentos há cerca de cinco meses.

Os dois equipamento expressam um ambiente a bordo ainda mais premium, com decorações específicas por dentro e por fora com símbolos específicos inspirados nas artes decorativas.

O logótipo Pallas combina a porta dum grande palácio parisiense com o eixo histórico de Paris, dentre o Arco do Triunfo e o Arco de La Défense.

Já o Étoile ilustra um amplo feixe de luz a realçar as 12 avenidas que convergem para a Place Charles-de-Gaulle, até 1970 denominada Place de l’Étoile.

Mudanças de nome no DS 4

Novidade com a introdução destes níveis de equipamento está a mudança de nome para as propostas híbridas plug-in do DS 7.

As versões E-Tense 225, E-Tense 4x4 300 e E-Tense 4x4 360 passam a denominar-se, respectivamente, como Plug-In Hybrid 225, Plug-In Hybrid AWD 300 e Plug-In Hybrid AWD 360.

Toda a gama passa a equipar de série o pacote Black, que inclui os puxadores das portas na cor da carroçaria, e novos emblemas no capô segundo a versão de equipamento.

O DS 7 Pallas é proposto com estofos em Alcantara Deep Black, sendo dada a opção para o DS Basalt Black Canvas, a que se somam os pedais em alumínio e os bancos dianteiros aquecidos.

Já o interior do DS 7 Étoile é decorado com couro Nappa Basalt em preto ou com pele Nappa Pearl em cinzento.

Os dois modelos podem ser enriquecidas com os pacotes opcionais Comfort e Tech para a versão Pallas, e com os Comfort Absolute e Tech Absolute para a variante Étoile.

A gama passa a integrar a versão Performance apenas para o DS 7 Plug-In Hybrid 360, baseada no equipamento Étoile mas com elementos ainda mais distintos.

Novas jantes Brooklyn de 21 polegadas, revestimentos interiores mais luxuosos e tecnologia a bordo alargada são alguns dos elementos diferenciadores.

Estão igualmente disponíveis os pacotes opcionais Total Comfort e Total Tech, bem como o Charging, à semelhança do nível de equipamento Étoile.

DS 3 mais exclusivo

Quanto ao DS 3, todas as versões exibem a mesma assinatura, com a dianteira caracterizada pelas DS Wings em preto brilhante com detalhes, emblemas e logótipos cromados, e centros das jantes em preto.

A distinguir os dois níveis de equipamento estão as jantes Dublin de 17 polegadas no Pallas e as rodas Nice de 18 polegadas no Étoile.

O DS 3 Pallas retoma o estilo da versão original DS Pallas lançada em 1964, com os revestimentos em tecido de silicone Perruzi e DS Basalt em preto canvas, bem como a opção Basalt em pele granulada a preto.

O DS 3 Étoile combina o tecido Basalt com Alcantara, sendo dada a opção em pele castanha Nappa Criollo com bancos eléctricos.

Há ainda os pacotes opcionais Comfort e Tech para a versão Pallas, e Total Tech para a variante Étoile, com tecnologia e conforto reforçados.

A abertura das encomendas para os DS 3 e DS 7 Pallas e Étoile está para breve, altura em que também serão conhecidos os preços de todas as variantes.

