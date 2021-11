O DS 7 Crossback já faz parte da frota do presidente de França, e nada melhor do que baptizar esta variante com o título Élysée.





DS 7 Crossback blindado já é carro presidencial

A versão especial fez esta quinta-feira a sua estreia pública, nas cerimónias de Comemoração do Armistício, assinado a 11 de Novembro de 1918.

Recorde-se que, na sua tomada de posse em 2017, Emmanuel Macron desceu os Campos Elísios a bordo do DS 7 Crossback Présidentiel.

Blindado e mais comprido

O modelo baseado no DS 7 Crossback E-Tense 4x4 300e conta com um sistema de blindagem integral. O chassis apresenta uma maior distância entre eixos e dispõe de equipamentos especiais.

A alimentá-lo está um propulsor híbrido E-Tense com 300 cavalos de potência, tracção integral e pintura Ink Blue.

O caderno de encargos da presidência francesa exigiu ainda que o carro se tornasse num verdadeiro "escritório sobre modas".

O SUV cresceu 20 centímetros para trás do pilar B, e o espaço disponível ao nível das pernas é agora de 54,5 centímetros.

O comprimento chega agora aos 4,79 metros, com uma distância entre eixos aumentada em 20 centímetros, para os 2,94 metros. Não houve alterações na largura e altura, mantendo, respectivamente, 1,91 e 1,62 metros.

A distinção prossegue nas jantes especiais de 20 polegadas, e na antena "barbatana de tubarão" para o sistema especial de telecomunicações da presidência.



Luzes de emergência azuis e vermelhas à frente, porta-bandeiras destacáveis, e insígnias RF (Republique Française) no capô, portas dianteiras e bagageira distinguem o modelo.

Distinto entre os seus pares

O banco corrido traseiro foi substituído por dois bancos individuais, com revestimentos em cabedal Basalt Black com assinatura bracellet.

Os dois bancos são separados por um apoio de braços e o tejadilho é revestido num material exclusivo em Alcantara.

O espaço traseiro é completado por carregadores sem fios e tomadas USB, bem como um porta-documentos aberto central.

O SUV "especial" é o último de uma longa linhagem de modelos DS e SM usados por sete presidentes franceses desde a declaração da V República.

