DS 4 reformulado reforça autonomia eléctrica do E-Tense 225

Está reformulada a gama DS 4, um ano apenas após o seu lançamento no mercado.

O crossover passa a ser proposto apenas com três motorizações – gasolina, diesel e híbrido plug-in – e ganha o equipamento topo de gama Opéra.

Já o Bastille passa a agrupar os anteriores Bastille e Bastille+, mantendo-se as linhas Trocadero e Rivoli, e Performance Line, que foi agora actualizada.

Autonomia alargada

A encabeçar a gama DS 4 está a variante híbrida plug-in E-Tense 225.

O sistema motriz é composto pelo bloco turbo de 1.6 litros, alinhado com um motor eléctrico integrado na transmissão automática e-EAT8 de oito velocidades.

Os 225 cv e 360 Nm debitados leva-o aos 100 km/hora em 7,7 segundos para uma velocidade de ponta de 233 km/hora.

Novidade mesmo é a autonomia em modo 100% eléctrico ter aumentado para 62 quilómetros.

Esse ganho de 13% foi conseguido com a evolução do software de controlo da bateria, que se mantém com 12,4 kWh de capacidade.

A complementar a gama estão as variantes PureTech 130 a gasolina, com 130 cv e 230 Nm, e BlueHDi 130 a gasóleo, também com 130 cv mas com 300 Nm, tendo ambos uma transmissão automática de oito velocidades.



Novo acabamento Opéra

Quer o DS 4 "convencional", quer o DS 4 Cross, passam a incluir o novo nível de acabamento Opéra.

Ambas as versões são enriquecidas com bancos forrados a pele Nappa em castanho Criollo, com o típico padrão em bracelete de relógio.

Os bancos dianteiros dispõem de funções de aquecimento, arrefecimento e massagem.

Conta de série com a suspensão adaptativa DS Active Scan e o DS Drive Assist 2.0 para condução semi-autónoma de nível 2.



Este sistema ganhou novas funcionalidades como a mudança semi-automática de faixa, entre os 70 e os 180 km/hora.

O volante irá dispor mais tarde de um sensor de presença das mãos do condutor.

As versões Performance Line e Performance Line+ e integram novos logótipos na grelha e na porta da bagageira, com o revestimento inferior das portas a ser agora em preto texturizado.

A variante Bastille, que substitui os níveis Bastille e Bastille+, introduz o acabamento em preto Basalt com efeito de escala.

A iluminação PolyAmbient do habitáculo, as inserções em relevo Platinum Clous de Paris e a consola central fechada também passam a ser de série.

Versão Preço DS 4 PureTech 130 a partir de 32.735 euros DS 4 BlueHDi 130 a partir de 36.565 euros DS 4 E-TENSE 225 a partir de 41.355 euros

