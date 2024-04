DS 3 e DS 4 passam a micro-híbridos; níveis Pallas e Étoile em estreia

A DS Automobiles prossegue a sua estratégia de alargamento das opções motrizes para a sua gama automóvel.

Agoa são os DS 3 e DS 4 a ganharem a opção micro-híbrida de 48 volts, tendo a redução de consumos e das emissões poluentes como principais objectivos.

Novidade é mesmo o DS 4 Hybrid estrear-se nos novos acabamentos Pallas e Étoile, com cada um dos dois pacotes opcionais a ter personalizações distintas.

Solução motriz reconhecida

A solução motriz do grupo Stellantis combina o bloco turbo de 1.2 litros de 136 cv e 230 Nm à nova transmissão automática de dupla embraiagem e-DCS6.

Com seis relações, nela está integrada o motor eléctrico de 21 kW (28 cv) e 55 Nm associado a uma bateria de iões de lítio de 0,9 kWh.

Significa que, no DS 3 Hybrid, a aceleração dos zero aos 100 km/hora faz-se em 8,4 segundos, com o DS 4 Hybrid a cumpri-la em 10,4 segundos.

A opção micro-híbrida permite a condução 100% eléctrica em mais de 50% do trajecto urbano, com o consumo a poder reduzir-se até 40%.



Positivo é o facto de os elementos instalados sob o capô e ao nível do piso permitirem manter a mesma capacidade da bagageira das versões só a gasolina.

DS 4 estreia Pallas…

O DS 4 estreia a opção motriz mild hybrid nas novas linhas de acabamento Pallas e Étoile.

O visual exterior é idêntico nos dois níveis, com as DS Wings e as ponteiras de escape em preto brilhante, e as jantes especiais em liga leve de 19 polegadas.

As diferenças estão a bordo, com a versão Pallas a ter o interior em tecido tungsténio diamante com lona DS preta, e um novo padrão de pespontos nos bancos.



Os vidros laterais dianteiros com laminação acústica e o sistema Clean Cabin com controlo da qualidade do ar reforçam o conforto.



Nos apoios à condução, pode contar-se com o cruise control adaptativo com stop & go, alerta de saída de faixa, sensores de estacionamento à frente e atrás e câmara traseira.

… com mais luxo no Étoile

Para a versão Étoile são propostos interiores em Alcantara preto com novos pespontos, ou em pele Nappa em castanho crioulo.

Os estofos são do tipo "pulseira de relógio", com os bancos eléctricos à frente a disporem de aquecimento dos bancos.

O infoentretenimento DS Iris System com DS Smart Touch e o visor head-up de realidade aumentada também integram esta proposta.



Equipa ainda os faróis DS Matrix LED Vision, vidros traseiros escurecidos com vidros laterais laminados acústicos, e o pacote de detecção de tráfego traseiro.

Dois pacotes opcionais Comfort e Tech estão disponíveis para a linha Pallas com os Absolute Comfort e Absolute Tech a destinarem-se ao nível Étoile.

O topo de gama inclui a condução semi-autónoma DS Drive Assist 2.0, bancos com função de massagem, sistema de som Focal Electra e Vision 360.

Com chegada em breve aos concessionários nacionais, ficam por saber os preços de cada um dos modelos.

