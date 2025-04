O Honda CR-V está já nos 30 anos e nada melhor para celebrar a data do que avançar com uma edição especial apontada aos condutores mais aventureiros.

Dream Pod Concept faz do Honda CR-V uma mini autocaravana

Ainda sob a forma de protótipo, o SUV equipa um módulo que faz dele uma espécie de mini autocaravana, com elementos próprios como a cama de dormir, e a cozinha com os respetivos acessórios.

A proposta inspirada nos hotéis "cápsula" japoneses apoia-se na variante híbrida plug-in de 184 cv combinados, com a bateria de 17,7 kWh brutos a oferecer uma autonomia a bater nos 80 quilómetros.

Inspiração japonesa

É uma tendência que começa a ganhar forma: converter um vulgar SUV ou carrinha num carro próprio para pequenas surtidas fora das estradas alcatroadas.

A Dacia tem sido a marca a apostar com mais força nessa solução com o Sleep Pack especialmente configurado para os actuais Bigster, Duster e Jogger.

Agora é a vez da Honda avançar com uma proposta semelhante para o CR-V e:PHEV com o Dream Pod Concept.

Inspirado nos hotéis "cápsula" japoneses, o kit de campismo capaz de acomodar dois adultos assenta no armário Nestboard 650 do fabricante checo Egoé, com fogão, lava-louças e espaço de arrumação.

Soluções invulgares

A Honda não se ficou apenas por esta proposta e acrescentou pods tecnológicos com luzes de leitura em LED, mesas laterais retráteis e portas USB.

Cortinas opacas nos vidros traseiros, combinadas com uma persiana retrátil atrás dos bancos dianteiros, reforçam a privacidade a bordo, enquanto os tapetes de borracha personalizados facilitam a limpeza.

O Dream Pod Concept comporta ainda uma série de acessórios originais da Honda como um suporte para bicicletas montado sobre a barra de reboque, capaz de rebocar um atrelado até 1.500 quilos de peso.

Quem já testou as capacidades do Honda CR-V Dream Pod Concept foi o astrofotógrafo Benjamin Barakat, que passou pelos Alpes italianos para capturar imagens incríveis do céu nocturno.

Resta agora saber se o projecto tem alguma hipótese de ser produzido em série num CR-V e:PHEV que até está em campanha "chave na mão" apontado preferencialmente às empresas por 47.990 euros (+IVA).

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?