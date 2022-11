Uma drag race entre dois tractores agrícolas tem todos os ingredientes para correr mal, como acontece quando estes veículos são levados ao extremo.

O perseguidor até tem a velocidade de que precisa para ganhar mas, com o reboque a "dançar" atrás dele, é uma questão de metros até apontar à berma.

Felizmente, da aventura não houve qualquer consequência física, para além do susto… e do tractor e do reboque completamente destruídos.

