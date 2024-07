Dos 115 aos 333 cv: Volkswagen Golf renovado já tem preços

Nada como celebrar com uma profunda renovação os 50 anos dum dos modelos de maior sucesso nas estradas do planeta.

Após mais de 38 milhões de unidades vendidas em todo o mundo, a oitava geração do Volkswagen Golf, devidamente acompanhado da carrinha Variant, apresenta-se na última etapa da sua evolução.

O compacto ganha um novo sistema de infoentretenimento desenvolvido de raiz e uma mecânica híbrida plug-in de última geração capaz de levá-lo até 140 quilómetros em modo 100% eléctrico.

Estética contemporânea

A distinguir o renovado Golf está o símbolo iluminado da Volkswagen à frente, a reforçar o impacto visual do novo desenho dos faróis LED, que podem ser de matriz LED IQ. Light para um alcance até 500 metros.

Os grupos de luzes traseiras IQ.Light 3D LED, no hatchback e na carrinha, também foram redesenhados, passando a exibir três tipos de assinaturas luminosas tridimensionais.

O posto de condução é definido pelo sistema de infoentretenimento MIB4 "exposto" no ecrã multimédia independente, com o ChatGPT a complementar o assistente vocal.

O volante multifunções é novo, assim como o painel de instrumentos de 10,2 polegadas com duas soluções configuráveis, podendo ser apoiado pelo visor head-up opcional.



O que não mudou foi a habitabilidade para cinco ocupantes, com a bagageira a manter-se nos 380 litros, que desce para os 272 litros na versão híbrida de ligar à ficha eléctrica.

A evolução tecnológica está igualmente patente na estreia dos sistemas de assistência Park Assist Plus e Park Assist Pro, facilitando as manobras de estacionamento com o controlo remoto a partir do telemóvel.

Sete acabamentos

O Volkswagen Golf é distinguido por novas mecânicas híbridas plug-in capazes de levá-lo durante 140 quilómetros em modo 100% eléctrico, e com a bateria a ser recarregável até 40 kW em corrente contínua.



Ao todo, são nove as propostas entre motores micro híbridos (eTSI), híbridos plug-in (eHybrid e GTE), sobrealimentados a gasolina (TSI) ou a gasóleo (TDI) nesta fase de lançamento.

A gama arranca com a versão de base Golf, seguida dos acabamentos 50 Years para o hatchback, e Life para a Variant.

Somam-se ainda as linhas Style e R-Line, enquanto nos desportivos Golf GTE e Golf GTI o posicionamento é feito de maneira independente, ganhando pormenores diferenciados.

Renovação híbrida

Em plano de destaque estão os plug-in Golf eHybrid, com 204 cv e 350 Nm, e Golf GTE, com 272 cv e 400 Nm, ambos apoiados por uma bateria de 25,7 kWh.



Potência e binário são transferidos para as rodas dianteiras através duma caixa automática DSG de seis relações especialmente concebida para este sistemas de propulsão.

Já os motores 1.5 eTSI evo2 de 115 e 150 cv, com tecnologia de 48 volts e gestão activa de cilindros ACTplus, estão acoplados a uma caixa de velocidades DSG de sete velocidades.

Este motor turbo a gasolina mas sem hibridação é usado nos Golf 1.5 TSI com potências idênticas e caixa manual de seis relações.

Já as duas variantes com o bloco TDI de 2.0 litros mantêm os mesmos 115 e 150 cv, com o primeiro a ter uma transmissão manual de seis velocidades, e o segundo a automática DSG de sete relações.

A mesma caixa DSG equipa o explosivo GTI, com 265 cv e 370 Nm debitados pelo bloco TSI de 2.0 litros, para cumprir os zero aos 100 km/hora em 5,9 segundos.



GTE e GTI mais apelativos

As propostas GTI e GTE, que são as mais potentes da gama, ganham decorações diferenciadas por fora e por dentro.

A grelha em favo de mel, específica das duas variantes, é ladeada por deflectores, ganhando ainda um divisor na parte inferior.

Atrás, o difusor em preto do GTI é distinguido por saídas de escape cromadas, que no GTE são substituídas por uma barra no mesmo tom a toda a largura.

A bordo destacam-se os bancos desportivos forrados em tecido com o típico padrão axadrezado, com pespontos a vermelho (GTI) ou a azul (GTE).



Claro que, para os mais afoitos, podem ainda contar com os explosivos Golf GTI Clubsport, com 300 cv e 400 Nm, e Golf R, com 333 cv e 420 Nm.

VW Golf Golf 50 Years Style R-Line GTE GTI GTI Clubsport R

1.5 TSI 115 cv 28.620 € 29.597 € 1.5 eTSI 115 cv DSG 34.090 € 43.270 € 43.271 € 1.5 eTSI 150 cv DSG 41.327 € 2.0 TSI 265 cv DSG 49.078 € 2.0 TSI 300 cv DSG 58.796 € 2.0 TSI 333 cv DSG 62.145 € 1.5 TSI 204 cv PHEV 45.145 € 1.5 TSI 272 cv PHEV 50.111 € 2.0 TDI 115 cv 33.784 € 35.193 € 2.0 TSI 150 cv DSG 39.623 € 46.060 €

VW Golf Variant Golf Life Style R-Line 1.5 TSI 115 cv 30.644 € 1.5 eTSI 115 cv DSG 34.839 € 43.877 € 43.877 € 1.5 eTSI 150 cv DSG 42.050 € 2.0 TDI 115 cv 33.478 € 36.207 € 46.452 € 2.0 TSI 150 cv DSG 40.726 € 49.351 €

