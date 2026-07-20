Dormir a bordo sem frio: aplicação MyŠkoda ganha modo 'Campismo'

São cada vez mais numerosas as soluções electrónicas para melhor desfrutar o que um "eléctrico" é capaz de oferecer nos momentos de lazer.

Agora é a Skoda Auto a introduzir o modo Campismo na aplicação MyŠkoda, uma maneira de manter automaticamente a temperatura seleccionada no habitáculo.

A funcionalidade estará disponível nos actuais Epiq, Elroq, Enyaq e Peaq, desde que os serviços Škoda Connect estejam activos independentemente da geração do modelo ou da versão de software, e que a carga da bateria esteja acima de 30%.

O sistema de climatização é activável com um simples toque na aplicação do telemóvel, mantendo o habitáculo confortável durante pausas mais prolongadas ou em pernoitas.

Texto: P.R.S

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