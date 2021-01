Donos de Tesla, atenção: andam a roubar cabos de carregamento durante a noite

A mais recente moda entre os ladrões de automóveis na Europa são os cabos de carga de automóveis elétricos, mais concretamente da marca Tesla. As vítimas podem ter que desembolsar até 500 euros para comprar um conjunto novo.

Todos os carros eléctricos contam com sistemas de segurança que impedem que os cabos possam roubados enquanto estão ligados à rede de carregamento. Mas ao que tudo indica, os pinos que prendem o cabo ao ponto de carga não funcionam tão bem com o frio, nomeadamente no norte da Europa, onde por esta altura as temperaturas negativas são habituais, sobretudo durante a noite.





Esta fragilidade, até aqui desconhecida, foi imediatamente aproveitada pelos ladrões, que encontraram uma enorme procura para cabos de carregamento em segunda mão.

Só entre os dias 20 de novembro e 4 de dezembro, a polícia de Amesterdão, na Holanda, recebeu 21 relatórios de roubos de cabos, quase todos de modelos Tesla.

Para combater esta nova moda, a marca norte-americana liderada por Elon Musk já fez saber que, através de atualizações remotas over-the-air, fez alterações nos seus veículos para evitar problemas na fixação do cabo à tomada durante o carregamento. Resta agora saber se esta simples alteração é suficiente para colocar um termo a este problema.