Donos de carros Tesla em greve de fome contra Elon Musk

A história pode ter tons anedóticos mas é bem real: um grupo de noruegueses, proprietários dos "eléctricos" da Tesla, entraram em greve de fome para denunciar as dezenas de avarias que afectam os seus carros.

Os problemas encontrados chegam quase às três dezenas, e, em alguns dos casos detectados, chegam ao ponto de imobilizarem as viaturas por completo.

Uma das acusações é que os problemas não são resolvidos pelos serviços técnicos oficiais da marca e nem sequer entram em contacto com os queixosos quando o prometem fazer.

A falta de resposta da marca levou os donos a iniciarem uma greve de fome no último fim-de-semana até que as avarias sejam resolvidas, tendo até criado uma página na internet e usado as redes sociais para o efeito.

O protesto coincide com a visita que Elon Musk fez esta segunda-feira à Noruega, para participar numa conferência dedicada às energias alternativas

A lista de problemas encontrados nos Tesla é vasta e vão ao encontro de várias críticas relacionadas com a falta de controlo de qualidade daqueles "eléctricos".

- Carro não liga quando está demasiado frio ou demasiado calor;

- Puxadores das portas não abrem quando está frio;

- Ruídos intensos e estridentes;

- Aparecem "bolhas" nos bancos

- Bancos dianteiros soltos;

- Porta da bagageira ficha cheia de água quando chove;

- AutoPilot não funciona de forma correcta;

- Ligação à internet é muito lenta e não funciona como deveria;

- Limpa pára-brisas não funcionam bem;

- Carro range quando passa por lombas ou buracos na estrada;

- Molduras decorativas soltas;

- Luzes não funcionam de maneira correcta;

- Portas deixam de funcionar ou abrem-se sozinhas;

- Computador de bordo não funciona;

- Bordas dos ecrãs multimédia e de instrumentação ficam amarelas;

- Janelas não fecham por completo;

- Sistemas reiniciam-se sozinhos;

- Problemas durante carregamento da bateria;

- Potência dos motores reduzida sem razão aparente;

- Problemas de ferrugem, principalmente no Model 3;

- Má qualidade da pintura obriga a pintar de novo o veículo;

- Problemas com o sistema de climatização;

- Menor duração temporal da bateria do que o anunciado;

- Nem todos os problemas são resolvidos quando o carro é reparado;

- Tesla promete entrar em contacto mas não o faz;

- Longo tempo de espera ao telefone até a Tesla atender.

Elon Musk já ironizou com as fotografias do movimento publicadas nas redes sociais e, no Twitter, escreveu: "A conselho de um bom amigo, tenho feito jejum intermitente e sinto-me mais saudável".

