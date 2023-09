Dodge reforça série 'Last Call' com novos Charger e Challenger para a Europa

Para os adeptos dos puros muscle cars, a Dodge propõe mais duas variantes da série especial Last Call dos Challenger e Charger para o mercado europeu.

Depois do Challenger Shakedown, em Março, e do Dodge Challenger Black Ghost, em Maio, chegam agora o terceiro e quarto modelos dos cinco que serão comercializados no Velho Continente.

Os Dodge Challenger R/T Scat Pack Swinger e Charger R/T Scat Pack Swinger revivem os traços mais distintos dos modelos lançados pela insígnia americana no final dos anos 60 e princípios dos 70.

Limitados a 55 exemplares nas cores F8 Green e Sublime Green sobre uma carroçaria widebody, têm a alimentá-los o bloco HEMI V8 de 6.4 litros e 485 cv, com transmissão automática TorqueFlite de oito relações.

Além dos gráficos Retro Swinger nos guarda-lamas, ambos partilham outros detalhes distintivos como o Gold School Scat Pack, assim como jantes Gold Schoold de 20 polegadas e travos Brembo pretos com seis pistões.

Texturas em alumínio com aspecto de madeira Mod Grain, e costuras verdes na consola central, portas e bancos em pele Nappa e Alcantara, decoram o interior.

