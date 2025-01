Dodge Charger a caminho da Europa como ''eléctrico''... e a combustão

É um dos muscle cars mais adorados nos Estados Unidos para agora chegar à Europa a última geração em modo eléctrico mas também a combustão.

O novo Dodge Charger tem chegada prevista para o final deste ano que agora começou nas variantes de duas e quatro portas, de acordo com as informações mais recentes do portal Carscoops.

Baptizada como Charger Daytona, a primeira proposta será totalmente eléctrica, apoiada em dois propulsores para uma potência combinada de 463 cv e 543 Nm passados às quatro rodas.

Para os mais entusiastas, a versão topo de gama Scat Pack oferece 639 cv e 849 Nm, para cumprir em 3,5 segundos (ou menos!) os zero aos 100 km/hora, enquanto o R/T oferece 503 cv de potência.

A suportar qualquer uma destas variantes está associada uma bateria de 100,5 kWh, recarregável de 20 a 80% em 24 minutos a 350 kW, para uma autonomia máxima em redor dos 510 quilómetros.

Não se fica por aqui a oferta já que, para emoções mais viscerais, na calha estão igualmente duas variantes com motorizações térmicas.

A alimentar o Dodge Charger está o bloco Hurricane biturbo de 3.0 litros, com a versão base a debitar 426 cv e 637 Nm, e a mais potente a elevar o poder na estrada aos 558 cv e 746 Nm.

Os mais puristas torcerão o nariz à falta duma caixa manual, previsivelmente substituída por uma automática de oito relações.

