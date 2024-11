Documento ''pilhado' confirma formas do novo Nissan Micra

Há novos dados sobre como poderá ser o futuro Nissan Micra, de acordo com um documento industrial "pilhado" pelo portal CocheSpias e divulgados pela francesa L’Argus.

Há dois anos que já se sabia que a insígnia japonesa estava a preparar um "eléctrico" baseado na mesma plataforma modular AmpR Small dos novos Renault 5 E-Tech e Alpine A290.

Será um novo compacto para suceder ao icónico Micra como modelo de entrada na gama Nissan mas o nome nunca é especificado de forma concreta.

Confuso? Mais ficará após saber-se que a construtora acaba de anunciar um citadino ainda mais pequeno derivado da próxima geração do Renault Twingo E-Tech, e cujo nome se aplicaria que nem uma luva.

Mesmas formas do R5

Ora, o documento interno "capturado" pelo CocheSpias parece apontar à instalação de diversos componentes eléctricos a bordo dos três modelos, cada um devidamente ilustrado e nomeado.

Se no Renault 5 E-Tech e no Alpine a290 já se conhecem as suas formas, no Micra encontram-se os faróis evoluídos a partir do protótipo japonês, a definir uma frente bem diferenciada daquelas duas propostas.

Tirando esse pormenor, os três carros são quase idênticos na carroçaria, também perceptível nos puxadores ocultos das portas traseiras, faltando saber o "arranjo" dos farolins e pára-choques traseiro.

À partida, o Micra deverá partilhar as mesmas soluções motrizes do R5 E-Tech, com potências de 95, 122 e 150 cv, assim como as baterias de 40 e 52 kWh com autonomias de 300 a 410 quilómetros.

O documento, se se confirmar como autêntico, mostra também o grafismo o nome do compacto da Nissan, ficando para outras calendas qual o nome escolhido para o outro citadino da marca para o segmento A.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?