A RAM já confirmou que a sua pickup totalmente eléctrica irá chamar-se 1500 REV.

Do protótipo para a realidade: 1500 REV é primeira 'pickup' eléctrica da RAM

A primeira apresentação ao público foi feita este domingo na televisão, num dos intervalos do Super Bowl LVII.

O anúncio indica também a aberturas das encomendas da carrinha, que começará a ser produzida no final deste ano.

Ideia "fora" da caixa

Apresentada como 1500 Revelation no CES 2023 de Las Vegas, mas ainda como protótipo, a carrinha é proposta com uma ideia astuciosa.

Atrás esconde uma divisória retráctil "inteligente" que permite libertar quase 5,50 metros de comprimento para transportar grandes cargas.

E foi ainda pensada para criar espaço para uma terceira fila de bancos que podem ser removíveis.

Embora seja difícil chegar à Europa, na base da RAM 1500 REV está a plataforma STLA Frame de 800 volt da Stellantis para "eléctricos" de grande porte.

Não há dados sobre a capacidade da bateria nem sobre a sua autonomia mas a marca assegura que bastam dez minutos para recuperar 160 quilómetros.



Esse carregamento pode ser feito até 350 kW num terminal rápido de corrente contínua, ficando ainda por saber a potência dos dois motores eléctricos.

A pickup, ainda como protótipo, tem quatro rodas direccionais com um ângulo até 15 graus.

Facilitadas focam as manobras de estacionamento ou em trilhos off-road a baixa velocidade, além do aumento de resposta da condução a altas velocidades.

Futurista e configurável

Visualmente, a RAM 1500 REV distingue-se pelo seu estilo futurista, como já era visível no protótipo.



É animada à frente pelo símbolo da marca, e pelos faróis LED em forma de diapasão.

As quatro portas abrem em sentidos opostos, graças à ausência do pilar B na cabine, mas isso não vai acontecer no modelo de produção.

O habitáculo modular permite configurá-lo num espaço de trabalho, com a consola central a poder ser trocada por uma superfície plana dobrável.

Uma antepara Midgate eléctrica permite diferentes configurações dos bancos, que até pode suportar uma terceira fila de assentos.

Tecnologias de última geração

Ao nível de tecnologias de última geração, a RAM 1500 REV terá um hub conectado que permitirá transferir o estilo de vida do condutor para o habitáculo.



A inteligência artificial que comporta o assistente pessoal permite ao condutor activar vários comandos por voz.

No modo "Sombra" de condução, a carrinha pode seguir o condutor sem que ele esteja ao volante.

Para o habitáculo há vários modos configuráveis que ajustam a iluminação do habitáculo, assim como a posição e a orientação dos bancos.

E, no nível 3 de condução semi-autónoma, o volante pode ser recolhido para dar mais espaço a bordo.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?