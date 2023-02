É o primeiro Mini eléctrico descapotável e tem todos os ingredientes para uma condução divertida que comportam os "irmãos" com motores a combustão.

Diversão eléctrica ao ar livre: Mini Cooper SE já é descapotável

O novo Cooper SE Convertible demorou apenas oito meses a passar do papel para a vida real, depois das reacções muito positivas que o protótipo teve quando foi apresentado no último Verão.

Com chegada em Abril aos concessionários europeus, para o nosso país apenas estão previstos 13 dos 999 exemplares desta série limitada, que antecipa a nova família de modelos totalmente eléctricos da marca.

"Há três anos lançámos o Mini Cooper SE totalmente electrificado", justifica Stefanie Wurst, responsável pela insígnia. "Hoje, um cada cinco Mini vendidos é 100% eléctrico".

Menos autonomia mas mais gozo

O Mini Cooper SE Convertible partilha o mesmo sistema propulsor e quase todos os elementos estruturais do seu congénere com capota.

O motor oferece uma potência de 135 kW (184 cv) e um binário de 270 Nm, apoiado pela bateria de 32,6 kWh para uma autonomia até pouco mais de 200 quilómetros.

São menos 30 quilómetros do que o seu equivalente com capota, muito à conta do maior consumo médio de 17,2 kWh/100 km quando o "irmão" consome 15,3 kWh/100 km.



Em pura aceleração até aos 100 km/hora, a diferença também é substancial: 8,2 segundos contra os 7,3 segundos conseguidos pelo Cooper SE de três portas.

A capota em lona tem abertura automática, como nas outras versões descapotáveis da Mini, demorando 18 segundos a completar o movimento até aos 30 km/hora.

Além de poder abrir e fechar por completo, tem ainda uma posição intermédia que deixa livre o espaço por cima dos bancos dianteiros.

Detalhes distintos

A carroçaria, com os mesmos 3,86 metros do Mini Cabrio térmico, só pode ser pintada em Enigmatic Black ou White Silver metalizados.



Os puxadores das portas, as escotilhas laterais e as molduras das ópticas têm acabamento em Resolute Bronze, com os logótipos e as letras da marca em Piano Black contrastante.

As jantes em liga leve de 17 polegadas, propostas com o novo desenho Electric Power Spoke em dois tons, são feitas em alumínio secundário.

A combinação de electricidade verde na produção e o uso da matéria-prima secundária na sua produção reduz de forma efectiva as emissões de dióxido de carbono face aos processos de fabricação convencionais.

A bordo distinguem-se os bancos desportivos aquecidos com o desenho Mini Yours Leather Lounge e o volante multifunções com acabamento em pele Nappa.



Os revestimentos em Piano Black são realçados pela iluminação ambiente com vários tons seleccionáveis, com o habitáculo a ser ainda distinguido pelos detalhes em amarelo como no botão de ignição.

O posto de condução é complementado pelos mesmos serviços eDrive do Mini Cooper SE, com todos os dados essências resumidos no visor head-up no pára-brisas.

No campo dos auxiliares à condução, entre outros recursos, dispõe do Active Cruise Control com função Stop & Go, e o Mini Driving Assistant.

Limitado a 999 exemplares, para o nosso país apenas vêm 13 unidades mas a subsidiária portuguesa ainda não avançou com preços para o Mini Cooper SE Convertible.

