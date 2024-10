Distracção ao telemóvel destrói Jaguar milionário

Nada como ter um "clássico" milionário para fazer inveja com quem se cruza na estrada… para logo ficar espatifado por uma distracção infantil!

Foi exactamente o que aconteceu à dupla italiana que circulava placidamente numa estrada rural na Áustria ao volante dum valioso Jaguar XK120 descapotável de 1948.

Um Opel Insignia surge de repente em contramão para levar à frente a área dianteira do roadster; e foi a própria condutora a confirmar que olhou brevemente para o telemóvel que tocava antes do impacto.

Os dois italianos não sofreram mazelas de maior mas o mesmo não se poderá dizer do "clássico" com que treinavam para disputar a mítica Mille Miglia do próximo ano.

Os estragos são de tal monta que dificilmente o XK poderá ser recuperado; resta saber se o seguro automóvel da infractora chegará para pagar os encargos…

