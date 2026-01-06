Distração em pista destrói Nissan GT-R lendário

Nada como fazer dum track day um momento de celebração de todo o poder mecânico dum deslumbrante Nissan GT-R R34 vermelho… para depois vê-lo destruído por uma distração inadmissível!

O acidente insólito aconteceu poucos dias antes do Natal no circuito californiano WeatherTech Raceway em Laguna Seca, quando bandeiras vermelhas acenadas pelos assistentes de pista interromperam a sessão de treinos.

Os pilotos amadores encostaram de imediato os carros na lateral da pista para permitirem às equipas de emergência a resposta rápida à ocorrência.

Pois no curto vídeo filmado por um dos participantes vê-se uma empilhadora carregada de pneus (e sem qualquer visibilidade para o condutor!) a destruir o icónico desportivo; pelo meio ainda arrastou um GT-R R32!

As fotografias publicadas nas redes sociais mostram a extensão dos danos: o R32 escapou com um "pequeno" impacto atrás que danificou o pára-choques e as luzes de travagem.

Já o dono do R34 ganhou a taluda ao ver a traseira do seu carro destruída e o eixo deformado, sem falar no spoiler e no vidro partidos; os procedimentos legais já estão em andamento!

