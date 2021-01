Distinto na estrada: este Renault Spider tem 500 km e está à venda por 51 mil euros

Gastar mais de 50 mil euros num desportivo clássico como é o Renault Spider pode ser uma oportunidade para ter um dos descapotáveis mais entusiasmantes da marca do losango.

Pintado num amarelo que se distingue de imediato na estrada, o pequeno roadster construído entre 1995 e 1999 foi sempre um modelo muito singular na sua categoria.

Com apenas 500 quilómetros no hodómetro, o que é um feito para este modelo estreado pelo primeiro dono há 25 anos, está à venda no portal belga ReezoCar.

Com um bloco de 2.0 litros e quatro cilindros em linha, o roadster debita 150 cv e 186 Nm, passados às rodas traseiras por uma caixa manual de cinco velocidades.

Construído numa estrutura em alumínio, para um peso de 930 quilos, a potência parece ser, à partida, relativamente baixa para os tempos actuais.

Desenganem-se os menos atentos porque o Renault Spider bate nos 216 km/hora de velocidade máxima, e demora 6,9 segundos para acelerar dos 0 aos 100 km/hora.

A produção limitada a 1.726 exemplares reflecte-se nos 51.911 euros por que está a ser vendido, aliado à sua baixa quilometragem e ao seu estado praticamente novo.

