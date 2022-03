Estilo e potência são elogios óbvios quando se fala de qualquer Mercedes SL das últimas sete gerações. Ambas as ideias ganham agora novo sentido nas duas versões preparadas pela AMG, após uma ausência de três décadas.





Distinto e potente: Mercedes-AMG SL já tem preços

Apresentado ao mundo em Outubro, o descapotável 2+2 chega agora ao nosso país numa evolução que pouco o liga à geração que substitui.

À escolha estão dois níveis de potência debitados pelo bloco V8 biturbo de 4.0 litros, montado à mão segundo o princípio "Um Homem, Um Motor".

Desportivo de excepção

O visual do novo Mercedes-AMG SL é agressivo quanto baste, como se quer num desportivo de excepção.

Essa ideia está bem reflectida na fantástica grelha do radiador, com as linhas apuradas do descapotável a ganharem mais sentido com a nova capota retráctil.

Em vez de rígida, volta a ser de lona, num regresso feliz ao passado, com o accionamento a ser feito de forma automática em apenas 15 segundos.

Para além de poupar espaço no porta-bagagens, que já de si é bem pequeno, a capota viu o peso reduzir-se em 21 quilos.

Olhando para o interior, revela-se um habitáculo cheio de recursos tecnológicos, que misturam a "geometria analógica com o mundo digital".



À frente, o domínio pertence a um painel de instrumentos de 12,3 polegadas e a um ecrã táctil de 11,9 polegadas, inclinável num ângulo de 12 a 32 graus.

O SL conta ainda com a mais recente geração de telemática NTG7.

A marca germânica sublinha que os desenhos de ambos os visores são anti-reflexo, o que é uma mais valia quando se conduz de capota aberta.



Potente, muito potente

O topo de gama é representado pelo Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+, com o bloco V8 biturbo a desenvolver 585 cv e 800 Nm.

A aceleração dos zero aos 100 km/hora é assegurada em 3,6 segundos, para uma velocidade máxima 315 km/hora.

Já o Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ desenvolve uma potência de 476 cv e um binário de 700 Nm.



A "corrida" até aos 100 km/hora fazem-se em 3,9 segundos, e a velocidade de ponta bate nos 295 km/hora.

A passar potência e binário às quatro rodas está uma transmissão automática AMG SpeedShift MCT de nove relações com engrenagens mais rápidas.

Os seis modos de condução – Slippery, Comfort, Sport, Sport+, Individual e Race – deverão assegurar emoções bem fortes ao volante.

Todavia, a última selecção apenas está disponível no SL 55 4MATIC+ desde que se opte pelo pacote AMG Dynamic Plus.

O eixo traseiro direccionável combina atributos que asseguram a segurança e o conforto condução de uma berlina, com a agilidade de um desportivo compacto.

Mercedes-AMG SL Cilindrada CV / Nm Preço (com IVA) 55 4MATIC+ V8 / 3.982 cc 476 cv / 700 Nm 210.000 euros 63 4MATIC+ V8 / 3.982 cc 585 cv / 800 Nm 241.100 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?