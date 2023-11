O Porsche Panamera entrou oficialmente na terceira geração esta sexta-feira, com potências até 680 cv e mais conectado do que nunca.

Mais distinto e tecnológico: novo Porsche Panamera já tem preços

Se as suas dimensões são semelhantes ao antecessor – 5,05 metros de comprimento (5,20 para o Executive) por 1,42 de altura e 1,94 de largura –, o visual é francamente mais agressivo.

A estética evoluiu de forma suave, distinguindo-o claramente de um modelo 100% eléctrico como o Taycan.

Distinto na estrada

O estilo dinâmico que o novo Panamera exibe é assumido, em particular, pelas entradas de ar ampliadas à frente, e à abertura logo acima da matrícula.

A assinatura luminosa também foi reformulada com faróis Matrix LED que podem ser de alta definição.

Esta opção permite eliminar as sombras nocturnas graças à sua capacidade para iluminar até 600 metros de distância.

O topo de gama Turbo E-Hybrid, que serve de ponta de lança, exibe ainda o logótipo da marca no capô e nas rodas em grafite.

O novo tom, que a Porsche baptizou de Turbonite, destaca-se na nova cor Madeira Gold que pinta a carroçaria.

Esta versão é reconhecível por uma traseira ainda mais distinta, onde sobressaem as ponteiras de escape cromadas em bronze escuro.



Evolução na continuidade

O desenho do habitáculo segue os passos introduzidos no modelo da anterior geração mas inspirado no Taycan e no reestilizado Cayenne.

O posto de condução, que combina elementos de controlo digitais e analógicos, tem o selector de marchas montado à direita do volante.

O condutor também pode aceder aos modos de condução Normal, Sport e Sport Plus, com o comando da caixa de velocidades posicionado no tabliê.

O painel de instrumentos assenta num visor curvo de 12,6 polegadas, alinhado com um ecrã multimédia de 12,3 polegadas.

Para o acompanhante é proposto um terceiro visor opcional de 10,9 polegadas que permite a transmissão de vídeos com a berlina em movimento.



O sistema de infoentretenimento admite ligação sem fios a telemóveis para Apple CarPlay e Android Auto.

Além disso, as funções digitais podem ser expandidas a partir da aplicação MyPorsche.

Ar condicionado, massagem nos bancos e iluminação ambiente podem ser controlados directamente via Apple CarPlay ou com o assistente vocal Siri.

Tecnológico quanto baste

A integração do ecossistema digital do condutor no Porsche Communication Management (PCM) oferece novas formas de interacção com a berlina.

E, no campo dos apoios à condução, o assistente de velocidade activa interage agora com o reconhecimento de sinais de trânsito.

Quando activado, o Panamera não ultrapassará automaticamente o limite de velocidade adequado.



Já o Porsche InnoDrive, que inclui cruise control adaptativo, apresenta orientação activa de faixa e assistência em cruzamentos e em curva.

Outra novidade é o condutor não precisar de estar a bordo no estacionamento automático, embora ainda seja o responsável pela manobra.

O processo de estacionamento pode ser controlado a partir de um telemóvel com a nova função Remote Park Assist.

Mais dinâmico do que nunca

São três as variantes nesta fase de lançamento, com a entrada na gama a fazer-se com a versão base equipada com o bloco V6 turbo de 2.9 litros.

Os 354 cv e 500 Nm que o leva aos 100 km/hora em 5,1 segundos, para uma velocidade máxima de 272 km/hora, são passados às rodas traseiras através de uma caixa automática de oito relações.



O mesmo propulsor e transmissão são combinados com a tracção integral do Panamera 4, levando aos 100 km/hora em 4,8 segundos, para uma velocidade de ponta de 270 km/hora.

Para a linha híbrida plug-in, a Porsche promete quatro variantes mas apenas uma estará disponível nesta fase de lançamento.

O Panamera Turbo E-Hybrid combina um novo motor eléctrico de 140 kW (190 cv) e 450 Nm com o V8 turbo de 4.0 litros de 519 cv e 770 Nm.

Os 680 cv e 930 Nm que esta combinação motriz desenvolve são passados às quatro rodas através da caixa automática de oito relações.

Bastam-lhe 3,2 segundos para cumprir os zero aos 100 km/hora, e atingir uma velocidade máxima de 315 km/hora.

Já a bateria de 25,9 kWh permite-lhe percorrer até 91 quilómetros em condução 100% eléctrica, sendo recarregável em 2h40 ao carregador de bordo de 11 kW.



Equilibrado ao máximo

A distinguir o Panamera está a nova suspensão opcional Active Ride, com amortecedores activos de duas válvulas e uma suspensão de uma só câmara.

Esta tecnologia permite à berlina inclinar-se nas curvas, como se fosse uma mota, e absorver as deficiências do piso quase por completo

O chassis mantém a carroçaria sempre plana, mesmo durante manobras bruscas de travagem, viragem ou aceleração.

Numa condução mais dinâmica, garante uma ligação perfeita à estrada graças a uma distribuição equilibrada da carga em cada uma das rodas.

As encomendas para o Porsche Panamera já estão abertas, com a versão base a arrancar nos 134.341 euros.

Segue-se o Panamera 4 a partir de 141.118 euros, com o topo de gama Panamera Turbo E-Hybrid a começar nos 206.824 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?