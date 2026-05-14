Diogo Costa assina BMW M5 Touring muito especial pela BMcar

Diogo Costa não perdeu tempo a celebrar a conquista do título de campeão da Liga Portuguesa pelo FC Porto. O guardião das redes da selecção nacional assinou um híbrido plug-in de alta voltagem para "oferecer" aos fãs de futebol mais fervorosos.

Em causa está o especial M5 Touring Edição Diogo Costa preparado pela BMcar ou não fosse o internacional luso o embaixador oficial da BMW no nosso país numa parceria agora renovada.

Cada pormenor por fora e por dentro desta versão muito especial foi escolhido pessoalmente pelo futebolista, onde não faltam a sua assinatura personalizada e um kit de entrega criado especificamente para o projecto.

"Foi muito especial para mim a oportunidade de escolher cada detalhe para criar um BMW M5 Touring exactamente como o imaginava: elegante, forte e com caráter", sublinha Diogo Costa.

Já o director executivo Pedro Rodrigues assumiu o desejo da BMcar em "criar algo que fosse muito além dum carro configurado por uma figura pública; o resultado final reflecte a identidade, personalidade e emoção que representa dentro e fora do campo".

Veloz quanto baste

O BMW M5 Touring aponta às famílias que gostam de usufruir de potência e conforto a um nível extremo, como confirmam os seus 727 cv e 1.000 Nm a partir dum V8 biturbo electrificado, para lançá-lo em 3,6 segundos na "corrida" dos zero aos 100 km/hora.

Pintado em Preto Carbon metalizado com acabamentos em fibra carbono, equipa o pacote Ultimate com travões M carbono-cerâmicos, com o M Driver’s Package a libertá-lo até aos 305 km/hora de velocidade de ponta.

Bancos M multifuncionais ventilados e aquecidos num interior em Merino Silverstone, tecto panorâmico e sistema áudio da Bowers & Wilkins completam os arranjos interiores.

Sem ser indicado o número de unidades desta série especial, o BMW M5 Touring Edição Diogo Costa terá um preço de partida em redor 171.500 euros). Por cada exemplar vendido, a BMcar doará 1.000 euros a uma instituição de solidariedade social à escolha do guarda-redes.

Texto: P.R.S.

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