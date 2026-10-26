Diferente e ambicioso: Hyundai Ioniq 3 já tem reservas abertas

São cada vez mais as propostas 100% eléctricas citadinas: agora é a vez da Hyundai avançar com o Ioniq 3 para o segmento B mas sem deixar de "piscar" os olhos aos compactos do segmento C.

Na sua génese está um visual Aero Hatch evoluído a partir da estreante linguagem estética Arte do Aço, ao combinar uma dianteira aerodinâmica com a traseira dum hatchback em forma de crossover.

Já com os preços definidos e as reservas abertas, é proposto nos acabamentos Trend, Select e N Line suportados por duas baterias à escolha.

Originalidade estética

Com uma forte aposta na originalidade estética ao longos dos seus 4,16 metros de comprimento, o Hyundai Ioniq 3 assume uma silhueta que replica o espírito hatchback numa traseira curta mas muito robusta ao olhar.

A área frontal assume ópticas bem afiladas, tendo como um dos pontos de interesse os quatro pontos luminosos na grelha fechada, que não significam mais do que a letra H, de Hyundai, em código Morse.

Dependendo da versão em causa, o compacto urbano pode equipar jantes em liga leve de 16 a 19 polegadas de diâmetro.

Aliás, a versão N Line reforça o carácter desportivo do "eléctrico" com elementos exteriores específicos, jantes de 18 polegadas em liga leve e um habitáculo com acabamentos exclusivos.

Habitáculo com estilo

A vida a bordo promete ser tão confortável como permitem os 2,68 metros que separam os dois eixos, com o espaço para os dois ocupantes do banco traseiro a ser bastante satisfatório; com três tudo fica mais apertado!

Os plásticos imperam a bordo, alguns com uma textura áspera ao tacto, mas uma certeza é que não falta estilo no arranjo do habitáculo, onde não faltam vários compartimentos para guardar pequenos objectos.

A postura de carro de família é assegurada por uma bagageira com 441 litros de capacidade, desde que se conte com os 119 litros da Megabox que se escondem sobre o soalho, como acontece no Ford Puma ou no Dongfeng Vigo.

Novo infoentretenimento

O posto de condução é definido por um pequeno visor para a instrumentação e um ecrã multimédia, de 12,9 ou 14,6 polegadas segundo o acabamento.

O compacto eléctrico é também o primeiro modelo da Hyundai a comportar o novo sistema de infoentretenimento Pleos Connect, baseado no Android Automotive OS, com o assistente vocal Gleo AI.

A consola central em dois níveis separa condutor e acompanhante, mantendo-se os comandos físicos para regular a climatização e o volume do sistema áudio.

O "eléctrico" urbano integra ainda o conjunto de tecnologias SmartSense da Hyundai, com sistemas de assistência à condução e ao estacionamento incluídos.

Até 500 km eléctricos

O Ioniq 3 é o primeiro modelo desta linha a trocar os 800 pelos 400 volts para a arquitectura eléctrica da plataforma K3, uma opção óbvia para manter os custos sob controlo, e sempre com tracção dianteira.

As versões Trend e Select Standard Range, com o propulsor de 108 kW (147 cv) e 250 Nm, assumem um acumulador LFP de 42,2 kWh brutos para mais de 340 quilómetros combinados.

Já os acabamentos Select e N Line Long Range, com o motor de 99,5 kW (135 cv) e 250 Nm, suportam uma bateria NMC de 61 kWh para uma autonomia a roçar os 500 quilómetros.

Os recarregamentos fazem-se até 110 kW DC nas variantes Long Range, ou até 119 kW DC nas versões Standard Range. Admite ainda recargas a 11 kW AC, que na variante topo de gama pode ser opcionalmente a 22 kW AC.

A oferta tecnológica é completada pelo carregador de 11 kW AC e pelo sistema de regeneração inteligente (SRS) para adaptar a recuperação de energia às condições de circulação.

Versão Potência / Binário Bateria Autonomia Preço Trend Standard Range 108 kW (147 cv) / 250 Nm LFP 42,2 kWh Até 344 km Desde 33.507 euros Select Standard Range 108 kW (147 cv) / 250 Nm LFP 42,2 kWh Até 335 km Desde 36.357 euros Select Long Range 99,5 kW (135 cv) / 250 Nm NMC 61 kWh Até 497 km Desde 38.357 euros N Line Long Range 99,5 kW (135 cv) / 250 Nm NMC 61 kWh Até 456 km Desde 41 .907 euros

Texto: P.R.S.

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