A Mini aliou-se à Deus Ex Machina para criar duas edições exclusivas do Mini John Cooper Works para estrear a 9 de Setembro no salão automóvel de Munique.

Deus Ex Machina: dois Mini JCW marcados pela originalidade

Ambos exibem o ADN próprio da insígnia britânico-alemã, com retoques desportivos da marca de vestuário, mas diferenciados pelas motorizações.

O Skeg alimentado a electrões apoia-se no motor de 190 kW (258 cv) e 350 Nm, alimentado pela bateria de 54,2 kWh brutos para mais de 370 quilómetros de autonomia.

Já o The Machina conta com o bloco turbo de 2.0 litros do JCW, com os seus 231 cv e 380 Nm a levarem-no em 6,1 segundos dos zero aos 100 km/hora.

"Eléctrico" rebelde

Ambas as criações partilham o mesmo espírito rebelde, com um visual caracterizado por formas geométricas, e com vários elementos "roubados" à competição automóvel como se percebe nos difusores, asas traseiras e guarda-lamas alargados.

Com a sua cor prateada contrastada por detalhes em preto e amarelo, o Skeg eléctrico inspira-se no mundo do surf, com a asa traseira a evocar uma prancha "destruidora" de ondas e as alças no tejadilho para carregar todo o equipamento.

A identificar a sua natureza eléctrica está a grelha fechada emoldurada por uma faixa luminosa, enquanto o interior, refinado mas muito despojado, destaca-se pelo desaparecimento dos bancos traseiros; os dianteiros são do tipo bacquet.

O tejadilho em fibra de vidro é marcado por um enorme X para não deixar esquecida a colaboração da Mini com a Deus Ex Machina.

"Térmico" explosivo

O segundo exemplo em modo térmico aponta directamente às pistas, como explica a sua designação The Machina e o número 37 no capô, referente à vitória de Paddy Hopkirk no rali de Monte Carlo de 1964 com um Mini Cooper S.

O desportivo ostenta ainda a singular pintura vermelha e branca dos seus "irmãos" daquela época, com o bloco de luxes sobre o capô a recordar a sua ligação ao mundo dos ralis.

O interior segue a mesma filosofia, logo patente no volante de corrida, nos bancos em forma de concha com cintos de segurança com cinco pontos de aperto, nos botões da console central e, acima de tudo, no travão de mão hidráulico.

Infelizmente, sendo peças únicas, estes dois Mini JCW apenas serão objectos de exposição no salão automóvel de Munique, acompanhados duma linha de vestuário neles inspirados.

