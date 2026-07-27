O Bentley Torcal só será revelado a 23 de Setembro mas, até lá, muitos pormenores começam a saber-se daquele que será a estreia 100% eléctrica da insígnia.

Detalhe centenário vai decorar Bentley Torcal eléctrico

O destaque vai para o padrão de losangos que permanece como uma das assinaturas de estilo mais duradouras nos seus modelos, agora patente no comando giratório para as principais funções do SUV fastback.

Por fora distinguem-se a grelha flutuante e as ópticas decoradas com aquela malha diamantada, enquanto a bordo serão os mostradores digitais com elementos artesanais a ganharem relevo.

Em parceria com a britânica Cumbria Crystal, foram criadas peças de cristal lapidadas à mão, com a luz que atravessa o cristal a exibir uma assinatura visual distinta, e rica em profundidade, movimento e textura.

As variações subtis e as imperfeições naturais inerentes ao trabalho artesanal conferem uma sensação inesperada de calor e humanidade a uma experiência digital que "evita" ser ultra moderna, nas palavras da construtora.

Recorde-se que Bentley Torcal será construído sobre a mesma plataforma PPE de 800 volts que suporta o Porsche Cayenne eléctrico, o que significa que poderá equipar uma bateria de 113 kWh para uma autonomia entre 480 e 560 quilómetros.

Texto: P.R.S.

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