Destrói Ferrari raríssimo em auto-estrada alemã

É mais um Ferrari despedaçado e quase sem conserto numa auto-estrada europeia… e desta vez é um raro 599 GTB 60 F1 Alonso Edition, do qual só se fizeram 40 exemplares.

O acidente aconteceu há cerca de uma semana a sul de Munique, na Alemanha, e a fotografia foi partilhada no Instagram pelo antigo dono da preciosidade que assina como Muc.Collector.

Aparentemente, o condutor não teve os cuidados necessários face à chuva que caía sobre a região naquele dia. A explicação mais óbvia é que o piloto perdeu o controlo do super desportivo e bateu contra os railes da auto-estrada.

Não está colocada de parte, no entanto, que outros veículos tivessem estado envolvidos no acidente, do qual o condutor do Ferrari saiu ileso.

Apresentado em Dezembro de 2011, o 599 GTB 60F1 celebra os 60 anos de vitórias da Ferrari na Fórmula 1, desde Froilán González em Silverstone, em 1951, até à de Fernando Fernando Alonso, em 2011, no mesmo circuito britânico.

Esta edição especial, que poderá ultrapassar os 600 mil euros no mercado de coleccionadores é uma das variantes menos conhecidas do modelo original.

Baseado no 599 HGTE, tem uma suspensão mais firme, molas mais curtas e barras estabilizadoras mais rígidas, sem esquecer as jantes em liga leve forjadas exclusivas.



A pintura é inspirada na cor dos monolugares com que a Ferari competiu no Mundial de Fórmula 1 da época de 2011.

A alimentá-lo o 599 GTB 60F1está um bloco V12 de 6.0 litros, com 670 cv de potência e 620 Nm de binário máximos, para uma velocidade de ponta de 325 km/hora.

