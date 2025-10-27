Despiste na China: dois heróis salvam condutor de morrer afogado

As imagens que estão a circular nas redes sociais já têm mais de uma semana mas não deixam de ser arrepiantes: dois heróis salvaram um automobilista de morrer afogado após ter-se despistado para dentro de um rio com o seu Audi.

O vídeo filmado na cidade de Taizhou, no leste da China, mostra um primeiro salvador a nadar em direcção ao carro que se afundava lentamente.

Já em cima da capota, bateu repetidamente no tecto de abrir com uma pedra até o partir, para então resgatar a vítima quase inconsciente, e ser ajudado por outro transeunte que saltou para o rio com uma boia salva-vidas.

A operação de resgate e salvamento não demorou mais do que dois minutos mas, para os intervenientes, terá parecido uma eternidade.

