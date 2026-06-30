Despiste aterrorizante: Ligier levanta voo na rampa de Pikes Peak

A rampa de Pikes Peak mantém-se como um dos cenários mais fantásticos para bater recordes de velocidade… ou levantar voo sobre as árvores em redor!

Que o diga Bruce Jouanny aos comandos dum Ligier JS2R: bastou uma pequena distracção para o piloto francês experimentar uma aterrorizante saída de estrada depois duma travagem desastrosa para atacar uma curva.

Um pequeno erro de julgamento, confessou o piloto francês, ao distrair-se com as luzes do painel de instrumentos quando tentava atingir a rotação ideal para trocar de velocidade.

Bruce Jouanny saiu ileso do acidente, muito à conta da gaiola de segurança do habitáculo, embora bastante abalado com os safanões que sofreu.

O piloto estava entre os ases do volante envolvidos na última edição da Pikes Peak International Hill Climb 2026 que se correu no estado americano do Colorado, vencida pelo também francês Romain Dumas com um Ford Super Mustang Mach-E.

Texto: P.R.S.

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