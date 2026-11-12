Despista carro em França com várias cambalhotas… e foge à polícia de trotinete!

Em França não se faz por menos: a cada operação Stop feita pelas autoridades policiais, são cada vez mais irónicas (e bem divertidas!) as explicações sobre a detenção de condutores por infracções diversas.

O último exemplo aconteceu terça-feira numa estrada rural da região de L’Aisne, a norte de Paris, quando gendarmes dum grupo cinotécnico de investigação estavam a concluir um treino com os seus cães.

"Um veículo aproximou-se tão discreto como um concerto de rock na catedral de Laon", o que levou os militares a sentirem de imediato uma "enorme vontade" em fiscalizar os documentos do "músico-piloto".

Sem carta de condução nem seguro do carro, o condutor desobedeceu à ordem de paragem, para 300 metros mais adiante entrar em despiste e protagonizar várias cambalhotas devido ao piso escorregadio.

A originalidade está mesmo no que aconteceu a seguir: "cuspido" para fora do habitáculo, o condutor tentou continuar a fuga na trotinete eléctrica que levava dentro do carro.

Infelizmente, a "escapada" audaciosa durou apenas algumas centenas de metros graças à rápida intervenção dos agentes.

Um teste rápido à saliva detectou o consumo de estupefacientes, "o que, sem dúvida, explica a paixão repentina do condutor pelas acrobacias e desportos radicais", explicou a nota da Gendarmerie de L’Aisne.

Texto: P.R.S.

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