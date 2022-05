O novo Skoda Fabia só será apresentado oficialmente no nosso país a 17 de Maio mas traz já um galardão a realçar o seu design.

'Design' do Skoda Fabia premiado com o Red Dot

O modelo arrecadou o prémio Red Dot pela terceira vez consecutiva, depois de ter conseguido o mesmo feito em 2008 e 2015.

Para além de ser o mais espaçoso no seu segmento, a quarta geração do Skoda Fabia também marca pontos pelo seu design emotivo e desportivo.

Os faróis dianteiros angulares LED de série estendem-se até à típica grelha dos modelos da construtora checa, enquanto os farolins LED são feitos numa estrutura cristalina inspirada na arte vidreira da Boémia.

A República Checa é ainda homenageada no desenho das portas dianteiras do veículo, estilizadas com o triângulo característico da bandeira daquela nação.

"O Skoda Fabia transmite uma desportiva mas agradável impressão através do seu design exterior", justifica júri constituído por 48 membros de 23 países.

"O interior dá-nos a sensação de ser surpreendentemente espaçoso", com o desenho simétrico do painel de instrumentos, alinhado com o ecrã táctil central e os acabamentos horizontais, a realçarem o espaço a bordo.

A quarta geração do Fabia garantiu pela 17.ª vez o prémio Red Dot, conquistado pela Skoda em 2006 pela primeira vez com o Octavia Combi II.

