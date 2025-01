A estreia oficial só acontece a 10 de Janeiro quando abrirem as portas do salão automóvel de Tóquio mas a Toyota já fez questão de revelar o lado mais negro do protótipo de alto desempenho derivado do RAV4.

Desempenho extremo: Toyota mostra o lado mais negro do RAV4

O Dark Side Performance Concept é a visão mais ousada do crossover até ao momento ou não fosse ele ambientado no mundo da ficção científica com uma estética futurista e com tecnologia preponderante.

O pequeno filme que acompanha a apresentação coloca-o na utópica Dark Side Neo City onde se unem os videojogos e os filmes anime de desenhos animados.

E, embora os detalhes mecânicos permaneçam em segredo, a ficha técnica avança com o mesmo bloco de 2.5 litros com 177 cv, sabendo-se que a versão híbrida plug-in chega aos 309 cv.

Ousadia visual

O impacto visual está mais do que assegurado com a pintura em preto, devidamente "realçada" pelos pára-choques reestilizado, cavas das rodas mais largas e ópticas LED.

A grelha frontal fechada pode ser uma pista para a estreia do crossover como 100% eléctrico, decorada que está com linhas luminosas a verde que se prolongam a bordo a toda a largura do tabliê.

Quer o ecrã do sistema de infoentretenimento, quer o painel de instrumentos foram reformulados para se adequarem ao esquema de iluminação do habitáculo.

Elementos como o volante e a alavanca do selector de marchas integram pormenores em fibra de carbono mas sem que altere por aí além a decoração a bordo face ao modelo original.

Ainda mais off-roader

Não será apenas esta a novidade que a Toyota leva ao salão automóvel de Tóquio já que em destaque estará o pacote Outdoor Lifestyle numa evolução mais personalizada da solução Off-Road para o RAV4.

Os pneus "todo o terreno" Back Country da Toyo que envolvem as jantes pintadas a preto aumentaram a distância ao solo mas, sem alterar os pára-choques, mantêm-se os mesmos ângulos de ataque e de saída.

Assinala-se ainda uma grelha em favo de mel com um desenho mais robusto, assim como os extensores plásticos a alargarem as cavas das rodas.

Daqui a pouco mais duma semana, no evento de Tóquio, deverão ser reveladas as especificações completas de cada uma das propostas em destaque.

