Desempenho estratosférico para o novo Mercedes-AMG GT 63 S E Performance

A Mercedes-Benz não faz por menos: depois do AMG SL e do GT de quatro portas, é a vez da segunda geração do GT coupé ganhar uma feroz versão híbrida plug-in.

A receita é sempre a mesma: uma pequena bateria a consolidar uma potência brutal até aos 816 cv para um desempenho estratosférico!

O Mercedes-AMG GT 63 S E Performance foi revelado no último sábado em Xangai, a antecipar o Grande Prémio da China em Fórmula 1.

Potente e dinâmico

Exactamente como o "irmão" descapotável, o AMG GT 63 S E Performance guarda sob o capô um V8 biturbo de 4.0 litros com 612 cv e 850 Nm, apoiado por um motor eléctrico de 150 kW (204 cv) e 320 Nm.

Montado no eixo traseiro, este propulsor possui diferencial mecânico de deslizamento limitado e uma transmissão própria de duas relações.

A potência e binário combinados batem nos 816 cv e 1.420 Nm, passados às quatro rodas com o sistema 4Matic+ através de uma transmissão automática de nove relações.

A velocidade de ponta atinge os 320 km/hora mas são os 2,8 segundos que demora a cumprir os zero aos 100 km/hora que entusiasmam qualquer adepto da velocidade.



Os modos de condução Electric, Battery Hold, Comfort, Slippery, Sport, Sport+, Race e Individual mudam o comportamento da direcção, tracção integral, sensibilidade do pedal do acelerador, som do escape e a dureza da suspensão.

A bateria de 6,1 kWh permite-lhe reivindicar uma autonomia totalmente eléctrica até aos 13 quilómetros mas a sua função principal é mesmo reforçar o desempenho deste GT.

Quatro níveis de travagem regenerativa "ajudam" a manter a sua capacidade, com a potência máxima de regeneração a chegar aos 100 kW.

Personalizações distintas

Relevante neste AMG GT 63 S E Performance é o novo elemento aerodinâmico activo à frente, composto por uma lâmina em fibra de carbono, para reduzir até 4 cm a distância ao solo acima dos 80 km/hora.

A asa traseira muda de posição segundo o modo de condução seleccionado: a partir da mesma velocidade, pode mover-se até cinco ângulos de inclinação para melhorar a estabilidade ou reduzir a resistência do ar.



E, para fazer "esquecer" os mais de 2.000 quilos que pesa, de série conta ainda com a suspensão activa AMG Ride Control, rodas traseiras direccionais e discos de travão carbono-cerâmicos.

As jantes em liga leve de série são de 20 polegadas para serem "calçadas" com pneus 295/35 à frente e 305/35 atrás, sendo opcionais as rodas forjadas de 21 polegadas.

São vários os opcionais de personalização para fazer este coupé ainda mais distinto, com a Mercedes-AMG a propor personalizações muito próprias debaixo do programa Manufaktur.

Sem preços nem data de chegada ao nosso país definidos, o Mercedes-AMG GT 63 S E Performance não deverá ficar muito longe dos 253.600 euros em que começa o "irmão" descapotável.

