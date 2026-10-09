 Pesquisa
Tome Nota

Desconto no ISP sobre combustíveis prolongado até final do ano

17:53 - 09-10-2026
 
 
Desconto no ISP sobre combustíveis prolongado até final do ano

Uma proposta do Governo para prolongar até 31 de Dezembro o desconto no ISP sobre os combustíveis foi aprovada esta sexta-feira por unanimidade no parlamento, na generalidade, especialidade e votação final global.

A agência Lusa assinala que, após o início da guerra no Médio Oriente, o Executivo começou a atribuir um desconto temporário e extraordinário do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP).

As "mexidas" acontecem quando o aumento de preço exceda, face à semana de 2 a 6 de março, um valor de 10 cêntimos por litro na gasolina e no gasóleo, através de uma alteração dos limites mínimos das taxas do imposto.

Na prática, o desconto corresponde à devolução do adicional do IVA arrecadado pelo Estado por via do aumento do preço dos combustíveis.

Rejeitadas pelo plenário foram uma proposta do Chega para eliminar o adicional do ISP e reduzir a taxa de IVA de 23 para 13% nos combustíveis, e outra da IL que removia os limites mínimos de ISP até Dezembro de 2027.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

combustíveispetróleogasolinagasóleo
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Estreia electrizante: Citroën 2 CV regressa à estrada em 2028

Estreia electrizante: Citroën 2 CV regressa à estrada em 2028

Cupra estreia-se no salão de Paris com Raval ''trabalhado'' pela ABT

Cupra estreia-se no salão de Paris com Raval ''trabalhado'' pela ABT

Peregrinos ''motorizados'' rumam a Santiago de Compostela

Peregrinos ''motorizados'' rumam a Santiago de Compostela

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.