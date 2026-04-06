Há pouco mais de dois meses, Travis Pastrana sentou-se ao volante do Bentley Supersports para acelerar os fantásticos 666 cv e 800 Nm que o V8 biturbo de 4.0 litros debita às rodas traseiras na fábrica britânica de Crewe.

Derrapagens 'Supersports: Full Send' da Bentley explicadas ao pormenor por Travis Pastrana

Dessas arrepiantes manobras saiu uma "curta metragem" filmada ao longo de três dias, com a participação de mais de 100 técnicos para conseguir as melhores imagens.

Supersports: Full Send é como foi baptizado o filme, para agora ser explicado o making of que o "obrigou" a acelerar aos 200 km/hora no circuito improvisado.

Os primeiros passos para a "película" codificada como Pymkhana, num jogo de palavras em que combinou gymkhana com o endereço Pyms Lane em que está localizada a fábrica da Bentley.

Foi o tiro de partida para desenvolver o Supersports até ao extremo, logo patente na afinação do diferencial electrónico autoblocante para antecipar as travagens.

O controlo electrónico de estabilidade foi igualmente desactivado ao mesmo tempo que foram feitas alterações especiais no software para permitir o burnout dos pneus com o super desportivo parado ou em movimento.

A chave para o sucesso do projeto foi a montagem dum travão de mão hidráulico, combinado com o sistema de controlo da caixa automática de dupla embraiagem com oito relações de oito velocidades, para negocias as curvas fechadas do circuito.

Esta "corrida" foi também uma visita ao passado, presente e futuro da Bentley, ao cruzar-se com os potentes "calhambeques" da marca nos anos 20 e 30, e ser perseguido pelos Bentayga e Continental GT Pikes Peak.

Texto: P.R.S.

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