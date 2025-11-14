A Cupra está diabólica a imprimir potência aos seus modelos: agora é a vez do León receber um tratamento ultra especial com a série inédita VZ TCR.

Demolidor: novo Cupra León VZ TCR assume 325 cv extremos

"Da pista para a estrada", sublinha a insígnia espanhola nesta homenagem ao carro de competição, mas o "segredo" mal guardado está no uso do mesmo bloco turbo de 2.0 litros que equipa o recente Volkswagen Golf GTI Edition 50.

Significa assim que este quatro cilindros debita uns delirantes 325 cv e 420 passados às rodas dianteiras através duma caixa automática DSG de dupla embraiagem com sete relações.

Um diferencial autoblocante controlado por via electrónica no eixo dianteiro dá o necessário apoio para o maior controlo da distribuição da potência e do binário.

Rápido quanto baste

A "corrida" dos zero aos 100 km/hora faz-se em 5,4 segundos, menos uma décima do que a edição dos 50 anos do Golf GTI, mas sem que esteja indicado o máximo que consegue acelerar.

A Cupra explica que "a velocidade máxima irrestrita permite aos condutores experimentarem todo o potencial" do León VZ TCR, mesmo que se saiba que no "primo" alemão ela chega aos 270 km/hora.

Como ele, equipa de série a suspensão DCC adaptativa de série, sem esquecer os discos de travão Akebono com pinças de seis pistões e a direcção progressiva, a que soma o som visceral exalado pelas quatro saídas de escape.

Estética com raça

A acompanhar tal poder motriz, o León VZ TCR exibe um visual inédito realçado pela nova asa a prolongar o tejadilho, divisores à frente e atrás, saias laterais e difusor para a melhor aerodinâmica.

O exterior é complementado por capas dos retrovisores laterais em fibra de carbono preta e o discreto logótipo VZ TCR na traseira, em contraste com o símbolo da marca em cromado escuro no capô.

E depois são os gráficos estilizados a percorrerem as laterais duma maneira expressiva, rematados pelas jantes em liga leve exclusivas deste projecto para "calçarem" pneus de alto desempenho com 245 mm de largura.

O habitáculo segue a mesma lógica radical, a começar pelos bancos CUPBucket com cintos de segurança com quatros pontos de aperto, uma barra estabilizadora adicional, e até mesmo um banco traseiro removível.

A confirmar que cada um dos 499 exemplares do Cupra León VZ TCR é mesmo especial está o número de série gravado a laser no painel da porta.

E há o "simples" León VZ

Para quem não gosta de exibicionismos visuais, a Cupra antecipa a chegada do León VZ TCR com um "simples" León VZ para o dia a dia.

Não se deixe iludir porque esta proposta equipa o mesmo sistema motriz e respectivas afinações mecânicas daquele desportivo de raça, diferenciando-se da restante linha VZ pelas ponteiras de escape em cobre.

Limitado a 1.500 exemplares, a chegada aos concessionários europeus acontece no primeiro trimestre de 2026; fica por saber a data em que chegará ao nosso país e por que preço.

