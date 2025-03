Electromobilidade mais acessível: Kia EV2 em 2026 por 30 mil euros

A estreia é ainda sob a forma de protótipo mas as linhas mostram que está muito perto do modelo de produção que chegará para o ano às estradas europeias.

Chama-se EV2 Concept 100% eléctrico que a Kia revelou esta quinta-feira no primeiro dia do seu EV Day 2025 que está a decorrer em Tarragona, Espanha.

Embora sem a construtora indicar as cotas do crossover urbano, deverá esticar-se até aos quatro metros de comprimento para uma largura em redor dos 1,80 metros.

Tão pouco se conhecem as motorizações, baterias e autonomias, mesmo se partilha a plataforma E-GMP de 400 volts da marca, sabendo-se já que terá a mesma capacidade Vehicle-to-Load (V2L) da linha EV sul-coreana.

Mesmo assim, deverá comportar dois grupos motopropulsores com potências diferenciadas, e acumuladores para distâncias de 300 e de 400 quilómetros.

Pequeno mas robusto

Compacto quanto baste para movimentar-se à vontade no trânsito urbano, o EV2 Concept distingue-se pelas formas robustas que lhe dão a frente e traseira verticais, alinhadas com o capô e o tejadilho horizontais.

Os cantos arredondados mostram preocupação aerodinâmica para optimizar a autonomia, enquanto as jantes de 20 polegadas reforçam o "músculo" do crossover… mas deverão ser mais pequenas no modelo de produção.

As ópticas verticais à frente "correm" ao longo da junção dos guarda-lamas, capô e grelha, com os farolins em forma de T a realçar a largura.

As portas com abertura antagónica eliminam a necessidade do pilar B, dando uma óptima impressão para o espaço disponível a bordo, também acentuado pelo tejadilho envidraçado.

Minimalismo a bordo

O mobiliário interior é minimalista quanto baste, como já é norma na gama EV da Kia, mas com várias soluções concebidas para conseguir a maior modularidade a bordo.

O posto de condução é dominado por um grande ecrã digital, volante e dois pedais, com os bancos traseiros rebatíveis como os duma sala de cinema, para os dianteiros deslizarem para trás mais do que é normal.

Além disso, estes também poderão girar sobre o próprio eixo para "enfrentarem" os assentos traseiros, e assim criar uma espécie de sala de estar enquanto se espera pelo recarregamento da bateria.

A bagageira, de que se desconhece a capacidade, comporta várias alças e divisórias retrácteis para organizar a disposição da carga a transportar.

Sendo o mais acessível dos "eléctricos" da marca, apontado a um preço de venda em redor dos 30 mil euros, vários "sacrifícios" deverão ser feitos para reduzir os custos de produção.

Duvida-se, por isso, que o carro que vai chegar para o ano às estradas europeias mantenha as portas com abertura antagónica.

E, em 2027, poderá chegar um modelo ainda mais "democrático": no Kia EV Day 2025 que está a decorrer em Espanha, o presidente da construtora avançou com o desejo de lançar o citadino EV1 por cerca de 25 mil euros.

