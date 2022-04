DeLorean EVolved: sucessor ''eléctrico'' do DMC-12 revelado em Agosto

Foi um dos desportivos que mais impacto teve na década de 80, muito à conta da trilogia Regresso ao Futuro, mas nunca conheceu descendência.

Pois agora já há uma data para a apresentação do sucessor do DeLorean DMC-12: será a 18 de Agosto no Concurso de Elegância de Pebble Beach, nos EUA.

E a DeLorean Motor Company, que nada tem a ver com o construtor original, já mostrou a primeira imagem do novo modelo nas redes sociais.

Primeiro ponto a assinalar? O DeLorean EVolved desenhado pela Italdesign terá uma motorização 100% eléctrica e será quase de certeza uma série limitada.

A fotografia da traseira revela uma assinatura visual com três faixas luminosas que transbordam levemente para as laterais da carroçaria.

A carroçaria ostenta um tratamento em preto e cinzento que não é muito diferente do alumínio escovado do modelo original.

Não lhe faltam as portas de asa de gaivota, e o vidro traseiro tem "persianas" a preto que continuam a linha descendente do tejadilho, que lhe dá a forma de um coupé.

Não é dada nenhuma informação sobre o sistema motriz eléctrico mas a Car & Driver prevê uma autonomia até 500 quilómetros.

Recorde-se que a Italdesign e a Williams Advanced Engineering criaram, no ano passado, uma parceria para desenvolver a plataforma modular EVX para pequenas produções

A arquitectura dedicada a veículos 100% eléctricos pode fornecer uma potência até 1.360 cv e uma autonomia máxima até 1.000 quilómetro.

Em Pebble Beach, a apresentação contará com um DeLorean DMC-12 e um modelo recente reconstruído, além deste DeLorean EVolved.

