Delírio visual e sonoro: Pagani Utopia passa a descapotável

Há um novo delírio sobre rodas saído do estúdio de arte da Pagani: chama-se Utopia Roadster e não é mais do que a variante milionária do coupé revelado há pouco menos de dois anos.

Na sua base motriz está o mesmo V12 biturbo de 6.0 litros criado especificamente pela Mercedes-AMG para a primeira proposta desta linha… e sem qualquer apoio eléctrico!

São 864 cv passados às rodas traseiras através duma caixa manual ou semi-automática Xtrac de sete relações com diferencial electro-mecânico.

As acelerações até aos 100, 200 e 300 km/hora nem sequer foram reveladas, algo que não deverá incomodar os candidatos.

Sabe-se apenas que a velocidade máxima está limitada electronicamente nos 350 km/hora, que já é fantástica para um descapotável com os mesmos 1.280 quilos de peso do seu "irmão" mais velho.

O preço, então, é uma verdadeira delícia: "apenas" 3,1 milhões de euros antes de impostos para cada um dos 130 exemplares desta série exclusiva.

Arte milionária

Qualquer produto da Pagani é um verdadeiro acontecimento mundial, seja ele um novo modelo ou uma simples variação do original, sem esquecer as séries exclusivas para clientes especiais.

O Utopia Roadster é a mais recente novidade a seguir essa "linha de pensamento" mas agora em modo descapotável para vibrar com a banda sonora expelida pelos escapes.

Com a carroçaria em fibra de carbono pintada num exuberante Habanero Red, recebe os necessários apêndices aerodinâmicos para o colarem ao alcatrão sem que se sinta qualquer calafrio ao volante.

A estrutura estilística mantém a fisionomia do coupé, distinguindo-se pelo tejadilho rígido amovível em fibra de carbono exposta ou pela capota em lona.

A primeira solução só pode ser guardada na garagem lá de casa, enquanto a segunda pode ser arrumada numa pequena mala montada atrás dos bancos.

As jantes forjadas em que assenta foram concebidas para reduzir ao máximo o arrasto aerodinâmico, sendo de 21 polegadas nas rodas dianteiras, e de 22 nas traseiras.

Se por fora o descapotável é um verdadeiro choque visual, o habitáculo assume-se como uma sala de trono com os bancos forrados em pele branca e preta, e decorado com detalhes axadrezados em laranja.

O manípulo da caixa de velocidades assume-se como uma verdadeira escultura a ressaltar da consola central, numa perfeita ligação estilística com o desenho dos pedais.

Limitado a 130 exemplares, o Pagani Utopia Roadster será exposto ao público no Monterey Car Week, que acontece na Califórnia entre 9 e 18 de Agosto.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?