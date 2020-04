Deixar água na boca: novo Ford Mustang V8 híbrido com tracção total!

Um novo Ford Mustang V8 com motorização híbrida e tracção às quatro rodas? Sim, poderá chegar em 2021 ou 2022, se assim se confirmar a notícia avançada pela Autocar.

O portal britânico explica que a Ford requereu uma patente nos Estados Unidos para um sistema com duas motorizações para um veículo híbrido.

Os esquemas técnicos do documento agora avançado revelam um bloco V8 para accionar o eixo traseiro, e dois motores eléctricos nas rodas dianteiras.

A revelação nem é propriamente uma novidade já que Corey Holter, director da divisão de marketing da Ford, tinha avançado em 2018 com a ideia de um Mustang híbrido, seguindo os passos do novo SUV eléctrico Mustang Mach-E.

A mesma Autocar explica ainda que o novo modelo poderá ter como base a plataforma CD6 usada pelo novo Ford Explorer Hybrid.

Recorde-se que a marca norte-americana prevê lançar 18 modelos híbridos até 2022, e a próxima geração do ‘pony car’ poderá ser um deles.

O Ford Mustang foi no ano passado o desportivo mais vendido no mundo, com o recorde de 55 mil exemplares vendidos só na Europa.

Não será, por isso, uma surpresa ver uma versão híbrida do modelo para cumprir as exigentes normas europeias relativas às emissões poluentes.