Defender Vertex: Land Rover ''reinventa'' 4x4 para a cidade

Tão robusto como um "vulgar" off-roader mas sem perder o luxo a bordo próprio duma berlina de gama alta, definem a nova linha Vertex que passa a enriquecer o Land Rover Defender nas versões 90, 110 e 130.

As novidades não se ficam por aqui: a insígnia britânica acaba de lançar uma nova variante Defender 110 com seis lugares individuais, sendo Captain Chairs os bancos da fila do meio, e a nova cor Namib Orange para toda a gama.

Somam-se ainda as actualização dos sistemas motrizes, com ou sem apoio electrificado, sem esquecer uma série de acessórios opcionais concebidos para a pura aventura.

"Bruto" a subir passeios…

Apontada aos condutores que não querem passar despercebidos na cidade, o Defender Vertex assume novos e convincentes argumentos como se percebem nos pára-choques alargados e na grelha bem mais imponente.

As pinças de travão e os ganchos de reboque pintados a amarelo dão o necessário toque desportivo em contraste com as cores Fuji White, Santorini Black, Woolstone Green, Borasco Grey e Carpathian Grey.

Os mais puristas poderão personalizar o SUV com o revestimento Patagonia White Matte Wrap, inspirado nos picos da paisagem sul-americana, com todas as cores a estarem disponíveis com películas protectoras baças ou brilhantes.

Um revestimento inferior, pintado na cor da carroçaria, cria um efeito visual que parece baixar a silhueta e alongar as laterais para uma maior presença na estrada.

As novas jantes de 22 polegadas com acabamento Diamond Turned em Satin Dark Grey e contraste em Carpathian Grey são de série, sendo opcionais as rodas de 22 polegadas em Gloss Black, ou de 20 polegadas em Satin Dark Grey.

… em todo o conforto!

A decoração interior segue as premissas do conforto total, como se percebe nos bancos forrados em pele Windsor e tecido Forged pintado ou revestido em Ultrafabrics.

Os recursos de conforto prosseguem de série nos Defender 90 e 110 Vertex com climatização de três zonas, sendo de quatro no Defender 130, a que se somam o purificador de cabine, o sensor de qualidade do ar e a tomada eléctrica convencional.

As encomendas já estão abertas, com o Defender 90 Vertex a começar nos 161.720 euros, que baixa para 132 mil euros na variante 110, subindo para 177.650 euros na versão 130.

A Land Rover não reserva esta linguagem estética apenas à linha Vertex: toda a gama pode adoptar o pacote opcional Extended Exterior com pára-choques alargados em Shadow Atlas Matte, aerofólio traseiro e capa do roda sobresselente na cor da "chapa".

A fechar a "oferta" está o "novo" Defender 110 com seis lugares individuais numa disposição 2+2+2, sendo Captain Chairs os bancos na segunda fila, para ampliar o uso familiar dum SUV que passa mais tempo nas ruas da cidade do que "fora de estrada".

Trophy Edition mais radical

O renascido Defender 110 Trophy Edition, agora também pintado em Santorini Black, comporta jantes de 20 polegadas em Gloss Black, pinças de travão pretas, gráficos Trophy nas laterais e adesivos no capô, enquanto a bordo são de série os bancos em pele Ebony Windsor.

Uma personalização mais aventureira é proposta com o pacote opcional Trophy Edition Accessory, composto pelo Expedition Roof Rack para o tejadilho e pela escada retráctil Black Deployable Roof Ladder.

O Gloss Black Side-Mounted Gear Carrier oferece espaço suplementar para guardar objectos sujos enquanto a Raised Air Intake tem papel activo a filtrar as impurezas do ar, somando-se ainda a barra de luzes Expedition Roof Light para o tejadilho.

Há também uma nova linha opcional de acessórios – Explorer Pack, Adventure Pack e Urban Pack – que elevam a presença do SUV nos seus habitats naturais.

Já o Technology Pack junta funcionalidades como a tomada eléctrica doméstica de 220 volts, o visor head-up, o sistema áudio surround Meridian e o retrovisor interior Clear-Sight, sem esquecer os comandos vocais apoiados na inteligência artificial generativa.

Octa menos potente

Do lado do especialíssimo Defender Octa destaca-se de série a asa traseira em Gloss Black, e o som de escape mais profundo e autêntico dado pelo V8 biturbo graças às alterações feitas no coletor.

Um V8 biturbo de 4.4 litros que foi agora actualizado para debitar 540 cv e 750 Nm, com a aceleração dos zero aos 100 km/hora a fazer-se em 4,4 segundos, contra os 3,8 segundos conseguidos pelo anterior bloco micro híbrido de 635 cv e 750 Nm.

Para além duma nova palete cromática, o Defender Octa ganha o pacote Chopped Carbon Fibre Exterior, disponível pela primeira vez como opção no especial Octa Black.

A evolução motriz é concluída por novos motores a gasolina de 3.0 litros e seis cilindros, com o P380 MHEV a debitar 380 cv e 550 Nm, e o P300, que substitui o anterior de 2.0 litros, a dar 300 cv e 470 Nm; o V8 de 5.0 litros só em mercados seleccionados.

Texto: P.R.S.

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