O actual Land Rover Defender pode não ter perdido as capacidades que fizeram do "todo o terreno" uma lenda mas há quem continue a preferir o visual bruto da versão descontinuada em 2016.

Defender V8 Classic ''copia'' brutalidade do Defender Octa

Pois a insígnia britânica dá agora a possibilidade de criar um Defender V8 Classic com qualquer combinação de cores e acabamentos do recente Defender Octa, o modelo mais poderoso da gama.

Disponível nas variantes 90 e 110 Station Wagon ou 90 Soft Top, esta inspiração soma cinco novas cores exteriores, e novas opções para decorar o interior com tecido Ultrafabrics aliado ao couro semi-anilina.

A personalização a preceito compreende ainda bancos desportivos Recaro aquecidos com acabamento manual e a implementação de cores no volante e no selector de marchas, sem esquecer o tabliê, portas e forro do tejadilho.

As opções exclusivas para o Defender V8 Classic incluem ainda uma grelha em Gloss Black, em ligação ao Defender Octa, e um anagrama recortado no capô em fibra de carbono.

E nem sequer é preciso "doar" o seu off-roader clássico para a personalização, já que o programa Works Bespoke da Land Rover Classic recria o modelo original produzido entre 2012 e 2016 com um motor V8 de 5.0 litros e 405 cv.

O preço do Defender V8 Classic é um verdadeiro "mimo" : no Reino Unido arranca nos 216 mil euros antes da aplicação das respectivas taxas e impostos.

