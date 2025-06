Nada como explicar no terreno como o Land Rover Defender pode ser bruto (mas também muito ágil) a superar os obstáculos mais difíceis que lhe colocam no caminho.

Defender Trophy é a série especial da Land Rover para a pura aventura

Inspirado no histórico Camel Trophy que decorreu entre 1980 e 2000 nos lugares mais desafiantes do planeta, a construtora britânica revela agora o Defender Trophy Special Edition que irá estrear a 10 de Julho no Festival de Velocidade de Goodwood.

Novidade é que esta série personalizada não foi concebida apenas para "dar espetáculo" fora da estrada mas também para participar no Defender Trophy organizada pela insígnia em parceria com a Tusk, instituição que apoia a preservação da natureza.

A acompanhar o lançamento do SUV "todo o terreno" está a nova competição Defender Trophy, inspirada nos icónicos eventos Trophy e Challenge do passado.

Aberta a participantes de mais de 50 países, as provas de selecção locais arrancam neste Verão, com as finais nacionais a decidirem na próxima Primavera quem irá chegar à final mundial a realizar na África no Outono de 2026.

Ninguém o trava

Após os pequenos retoques por dentro e por fora que recebeu há duas semanas, o Land Rover Defender ganha uma série exclusiva baseada exclusivamente na carroçaria do 110 de cinco portas.

A distinguir a sua personalidade estão as históricas cores Deep Sandglow Yellow e Keswick Green deste SUV feito para a aventura ou não viesse cada exemplar equipado com uma linha de acessórios próprios para ser o companheiro perfeito de qualquer expedição.

A primeira é sinónimo dos Defender que participaram em provas internacionais do tipo Trophy, com a segunda a celebrar a exploração rural, podendo ambas ser revestidas opcionalmente por uma película protectora para prevenir riscos indesejáveis.

Em contraste com cada um dos tons está o acabamento Gloss Black no capô, secção inferior da carroçaria, arcos das rodas, pinças dos travões e pontos de reboque atrás, sem esquecer as jantes de 20 polegadas em preto brilhante para "calçar" pneus All-Terrain.

Somam-se ainda a chapa protectora traseira a negro e as protecções dos guarda-lamas em Gloss Black, sem esquecer o pára-choques dianteiro a preto. em liga leve, com os decalques e logótipos Trophy a distinguir o conjunto.

A bordo, pode contar com elementos exclusivos desta edição, como as protecções das embaladeiras iluminadas Trophy, os bancos Ebony em pele Windsor e a travessa interior sob o tabliê, pintada na mesma cor da carroçaria.

Para quem não quiser ficar apeado às primeiras dificuldades do terreno, são propostos acessórios opcionais como a grelha Expedition para o tejadilho com a respectiva escada articulada, caixas de carga laterais, palas Classic para as rodas e admissão de ar elevada.

Proposto apenas como híbrido plug-in na versão P300e no nosso país, o Defender 110 Trophy Special Edition já pode ser reservado a partir de 108.555 euros antes das devidas personalizações.

