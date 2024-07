Defender Octa é o novo companheiro da Land Rover para a aventura

Chama-se 110 Octa o off-roader mais extremo da gama Defender, que agora se assume como marca própria no universo da JLR.

Equipado com um V8 biturbo de 4.4 litros com tecnologia micro híbrida de 48 volts, os 635 cv e 800 Nm que debita "disparam-no" em apenas quatro segundos dos zero aos 100 km/hora.

Para conseguir aquele número, os componentes do chassis foram totalmente revistos mas em especial destaque está a suspensão 6D Dynamics para elevar o desempenho dinâmico dentro e fora do alcatrão.

Visual mais arrojado

À primeira vista, o novo Octa parece em tudo igual a um Defender 110 de cinco portas, embora a fisionomia exterior seja mais arrojada e robusta.

O caso não é para menos já que o seu nome inspira-se no diamante e no seu desenho octaédrico, que lhe confere um aspecto e durabilidade que a insígnia britânica considera inigualáveis.

A altura aumentou 28 mm e a largura 68 mm, à conta das novas abas dos guarda-lamas para uma presença em estrada ainda mais impactante.

Já o redesenho dos pára-choques melhoram os ângulos de ataque e saída, enquanto as protecções por baixo da carroçaria incentiva a explorar os terrenos desafiantes.

Essa "vontade" está patente na maior capacidade de passagens de cursos de água a vau até um metro de altura face a qualquer outra variante do Defender.



Luxo topo de gama

O luxo robusto atinge o expoente máximo na versão Edition One, que estará disponível durante o primeiro ano de produção.

Ganha, por isso, elementos especialmente seleccionados, com acabamentos no tom exclusivo Faroe Green, com o interior a ser em poliuretano Ultrafabrics em Khaki e Ebony com tecidos impressos a 3D.

Os novos bancos Performance incorporam a tecnologia Body and Soul Seat, proporcionando aos ocupantes dos bancos dianteiros uma experiência imersiva em cada viagem.

Há novos detalhes em fibra de carbono laminada, com o conjunto a ser realçado por jantes forjadas em liga leve de 20 polegadas, para "calçar" pneus All-Terrain ou Advanced All-Terrain com desenho exclusivo.

Opcionalmente, pode ser equipado com rodas de 22 polegadas para pneus Michelin Primacy, sendo esta combinação a única a permitir alcançar os 250 km/hora de velocidade de ponta.

Potente e veloz…

O Defender 110 Octa "rouba" vários elementos ao Range Rover Sport SV, a começar logo pelo sistema motriz micro híbrido de 48 volts.



O V8 biturbo de 4.4 litros concebido pela BMW desenvolve 635 cv e até 800 Nm; são 210 cv a mais do que o oferecido pelo Defender P525 equipado com o V8 sobrealimentado de 5.0 litros.

São números mais do que suficientes para levá-los dos zero aos 100 km/hora em quatro segundos para um SUV que pesa mais de duas toneladas.

A caixa da ZF continua a ser automática de oito relações com conversor de binário, enquanto o sistema de tracção integral inclui redutoras e um diferencial posterior com uma relação de transmissão distinta.

… com afinações apuradas

O chassis foi profundamente redesenhado com componentes próprios mas é a suspensão que recebe o contributo mais significativo graças ao sistema 6D Dynamics estreado no Range Rover Sport SV.

Inclui molas pneumáticas com regulação variável da altura e amortecedores controlados por via electrónica e interligados através dum circuito hidráulico.



Esta solução tecnológica procura eliminar ao máximo os movimentos de rolamento e inclinação da carroçaria numa condução desportiva e melhorar o conforto quando se conduz em modo normal.

Também é específico do Defender 110 Octa o sistema de travagem Brembo com discos de 400 mm à frente seguros por pinças de seis pistões, e de 365 mm atrás com pinças flutuantes monobloco.

As pastilhas de travão também se diferenciam na sua composição, para uma melhor resistência face ao uso intenso.

Convite ao off-road

Novidade mesmo é a estreia do modo Octa, especialmente concebido para o "fora de estrada" ao ajustar automaticamente vários elementos relacionados com a condução e a dinâmica do SUV.

A banda sonora do escape também sobe de volume, com a abertura das válvulas dos silenciadores, enquanto a luz do habitáculo passa a vermelho e "acendem-se" as extremidades das patilhas no volante.



Além dos modos de condução Comfort ou Dynamic para estrada, mantêm-se os modos Terrain Response característicos do Defender, com configurações para areia, lama, trilhos, relva, gravilha, neve e pedras.

As manobras em marcha lenta na condução "todo o terreno" são apoiadas por sistemas de assistência evoluídos como o ClearSight Ground View, tornando o capô "transparente" para melhorar a visibilidade.

A carteira de encomendas para o novo Defender 110 Octa abre a 31 de Julho com um preço indicativo acima dos 171 mil euros no Reino Unido.

Quanto ao especial Edition One, que estará disponível apenas durante o primeiro ano de produção, tem um preço de referência a partir dos190 mil euros.

A apresentação dinâmica ao público está agenda para o Festival de Velocidade de Goodwood, que acontece entre 11 e 14 de Julho.

