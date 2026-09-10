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Defender Dakar já tem versão ''fora de estrada'' inspirada no vencedor do rali

15:13 - 10-09-2026
 
 
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Defender Dakar já tem versão ''fora de estrada'' inspirada no vencedor do rali

Já se adivinhava que o Defender D7X-R com que a JLR venceu o Rali Dakar 2026 na categoria Stock poderia ganhar a sua réplica de estrada para o condutor comum desbravar territórios de forma mais civilizada.

Defender Dakar já tem versão ''fora de estrada'' inspirada no vencedor do rali

Pois a insígnia britânica confirmou a produção do Defender Dakar suportado pelo reconhecido V8 biturbo micro híbrido de 4.4 litros que o explosivo Defender Octa guarda sob o capô, para as encomendas abrirem no início do próximo ano.

Adivinham-se emoções fortes face aos 635 cv e 750 Nm que são violentamente passados às quatro rodas através duma caixa automática ZF de oito relações com conversor de binário.

Recorde-se que no plano estão incluídas redutoras para o sistema de tracção integral, assim como um diferencial posterior com relações de transmissão encurtadas sem quaisquer restrições de potência e binário.

Também a suspensão do Defender Dakar será específica, composta por molas helicoidais e amortecedores Bilstein Advanced, bem como o grupo motopropulsor a comportar snorkel de admissão dupla e sistema de arrefecimento reforçado.

Decoração nada discreta

O que não passará ao lado dos transeuntes ao primeiro olhar são as jantes forjadas de 20 polegadas, "calçadas" com pneus off-road de 35 polegadas, os alargadores de guarda-lamas, e os faróis suplementares montados no tejadilho.

Serão elementos bem contrastantes com o tom Dakar Sand que pinta a "chapa" e o Yanbu Turquoise que decora o tecto, numa inspiração perfeita com a pintura do Defender D7X-R que venceu o rali na sua categoria.

A decoração interior do SUV, no entanto, será bem mais sofisticada do que o modelo original de competição, ao propor uma configuração 2+2 com bancos de competição à frente, e cintos de segurança com quatro pontos de aperto.

O espaço de carga do Defender Dakar foi concebido para acomodar um suporte especial para a roda sobresselente e o compressor de ar, sem esquecer os capacetes de corrida.

Mais detalhes e especificações técnicos serão revelados na edição de 2027 do Rali Dakar que irá disputar-se na Arábia Saudita, para de imediato abrirem as reservas.

Texto: P.R.S.

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