O novo Land Rover Defender parece-lhe demasiado curto nas variantes 90 e 110? A espera acabou porque foi revelado esta terça-feira o novo Defender 130 para aqueles que precisam de mais espaço ou de maior capacidade de carga.

Defender 130: novo 'off-road' XXL da Land Rover já tem preços

Face ao Defender 110, a carroçaria aumentou 34 centímetros, para os 5,10 metros de comprimento, a que somam 26 centímetros com a roda de reposição.

Este aumento de cota afecta apenas a traseira do ‘todo o terreno’ já que a distância entre eixos mantém-se nos 3,02 metros.

Oito passageiros podem agora ser acomodados a bordo, numa configuração de 2+3+3, com a bagageira a chegar aos 389 litros de capacidade.

Com a terceira fila de bancos rebatida, atinge os 1.232 litros, e com as duas filas rebatidas, sobe para os 2.291 litros.

Já a alternativa com cinco lugares, o espaço da bagageira chega aos 1.329 litros, aumentando para os 2.516 litros com a segunda fila de bancos rebatida.

Estética mantida

A nível estético, não há diferenças de relevo face entre o Land Rover Defender 130 e os seus "irmãos" mais pequenos. O contorno dos farolins LED foram redesenhados para manter as três linhas exclusivas que definem o perfil lateral do modelo.

A traseira, no entanto, é marcada por uma elevação subtil, como se fosse a popa de um barco. Desta forma, segundo os engenheiros da marca, são maximizadas as suas capacidades fora de estrada, com o ângulo de saída a chegar aos 28,5 graus.

Defender 130: novo 'off-road' XXL da Land Rover já tem preços

Nada menos era esperado de um puro off-road, com a suspensão pneumática a permitir uma distância ao solo até 43 centímetros.

Como já antes acontecia com as primeiras duas variantes, está concebido para atravessar cursos de água com profundidades até 90 centímetros.

A sofisticação é realçado pela cor exclusiva Sedona Red, a que se soma um tecto de abrir, e um tejadilho panorâmico sobre a terceira fila de bancos.



O acesso ao compartimento de carga não foi alterado, mantendo-se disponível uma cobertura rígida da roda de reserva na cor da carroçaria.

As barras de tejadilho, em Narvik Black, são série, sendo ainda proposta uma gama completa de acessórios exteriores, como os pacotes Explorer, Adventure, Country e Urban.

As proporções do Defender 130 são maximizadas com o opcional Extended Bright Pack, com os painéis inferiores da carroçaria em Ceres Silver Satin. Para uma maior exclusividade, pode ter acabamentos em Hakuba Silver, Fuji White e Yulong White.

De série são os detalhes em Ceres Silver nas grelhas do capô e nas grelhas laterais, e as jantes em liga leve Luna de 20 polegadas em Bright Silver.



O acabamento exterior, que é uma ampliação do Bright Pack, incorpora placas de protecção à frente e atrás em Noble Chrome. Os pára-choques inferiores e as abas dos guarda-lamas são propostos em Gloss Black.

Muito espaço a bordo

Sem surpresas, o habitáculo é espaçoso e esteticamente evoluído, ao terem sido reduzidos o número de componentes da estrutura interior em bruto.

Os controlos de ventilação e os botões de controlo dos bancos eléctricos têm detalhes em Noble Chrome, e os elementos dos altifalantes têm acabamento brilhante em Ceres Silver.



As dobradiças dos apoios de braço integram acabamento em Atlas, conjugadas com os detalhes do Extended Bright Pack exterior.

Nada habitual neste tipo de modelos são as comodidades concedidas aos passageiros da terceira fila, como a climatização configurável de quatro zonas.

Os bancos são aquecidos e os apoios de braços acolchoados, a que se somam entradas USB-C e fixações Isofix para instalar cadeiras de criança.

Os passageiros da segunda e terceira fila desfrutam de uma elevação em anfiteatro que melhora a visibilidade. O acesso à terceira fila também é facilitado com os bancos da segunda fila a poderem ser deslizados para a frente e rebatidos.



Para facilitar a colocação de objectos na bagageira, basta baixar a suspensão pneumática electrónica através dos botões incorporados no seu interior.

Natural Light Oak é o novo material de acabamento em madeira, a complementar os bancos Light Oyster em pele Windsor perfurada.

A secção superior do tabliê e o topo do painel de instrumentos têm acabamento Lunar, com a travessa interior lacada a branco e mais detalhes cromados.

Um ecrã táctil Pivi Pro de 11,4 polegadas em vidro curvo oferece maior controlo sobre as principais funções do veículo, graças à personalização dos três painéis.



O novo Defender 130 integra ainda a plataforma de localização what3words para uma navegação precisa, mesmo nos ambientes mais remotos.

Apenas dois motores

O novo Defender 130 é proposto apenas com duas motorizações para o nosso país, nas especificações SE, X-Dynamic SE, X-Dynamic HSE, X e First Edition.

No campo da gasolina é avançada a versão P400 de 400 cv enquanto no diesel é proposto o D250 de 249 cv, com sistema mild hybrid de 48 volt.

Ambos os motores Ingenium são de três litros e seis cilindros em linha, associados a uma caixa automática ZF de oito relações.



Ambos integram o sistema "inteligente" de tracção integral inteligente (iAWD) e diferencial central bloqueável.

A suspensão pneumática eletrónica integra o sistema dinâmico adaptativo e a tecnologia Terrain Response da Land Rover.

First Edition no lançamento

A complementar a gama está a série First Edition para a variante P400 a gasolina com o motor Ingenium mild hybrid de 3.0 litros e seis cilindros.

Baseada no nível HSE, é proposta em três combinações, cada uma delas com cor e design exclusivos, e jantes em liga leve de 20 polegadas.

Faróis LED Matrix, bancos aquecidos na segunda e terceira fila, climatizador de quatro zonas, sistema de som Meridian, vidros fumados e Driver Assist Pack fazem parte do equipamento de série.

Nível de equipamento Preço P400 SE 132.101 euros P400 X-Dynamic SE 136.450 euros P400 First Edition 142.203 euros P400 X-Dynamic HSE 143.427 euros P400 X 162.364 euros D250 SE 133.725 euros D250 X-Dynamic SE 138.029 euros D250 X-Dynamic HSE 145.051 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?