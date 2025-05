Deepal S07 anuncia nova marca chinesa em Portugal

É mais uma marca chinesa a chegar ao mercado nacional: o Grupo Auto-Industrial firmou na última semana de Abril uma parceria com a ChangAn Automobile para a importação e distribuição dos seus modelos.

A entrada da construtora no mercado europeu prevê a introdução de nove propostas automóveis nos próximos três anos, com especial destaque para o Deepal S07, que na Alemanha arranca por um valor em redor dos 45 mil euros.

O SUV eléctrico de 4,75 metros de comprimento distingue-se por uma estética ao gosto europeu ou não tivesse ele sido desenhado no centro de design que a construtora dispõe em Turim.

Janelas sem moldura, puxadores das portas retrácteis e tejadilho panorâmico distinguem-se numa proposta que afirma robustez nas suas linhas repletas de pormenores.

Ao nível dum premium

Espaço a bordo não deverá faltar para cinco adultos, face aos 2,90 metros que separam os dois eixos, com a bagageira a dispor de 570 litros de capacidade.

O habitáculo combina tecnologias avançadas com um ambiente confortável e minimalista, dominado à frente pelo ecrã multimédia de 15,6 polegadas onde estão abrigadas a larga maioria das funções do veículo.

Os acabamentos foram projetados para proporcionar uma sensação premium, com materiais suaves ao tacto e com bancos ergonómicos à frente com regulação eléctrica.

O SUV eléctrico equipa um propulsor de 160 kW (218 cv) e 320 Nm, com a bateria de 80 kWh a prometer até 475 quilómetros de autonomia, ficando por saber se também será lançada a variante híbrida plug-in que faz parte da gama.

A ChangAn Automobile, assim como o novo Deepal S07, deverão ser revelados ao público que visitar o Ecar Show – Salão do Automóvel Híbrido e Eléctrico, a decorre entre 23 e 25 de Maio na Feira Internacional de Lisboa.

