De volta à garagem: 1,1 milhões de euros não chegaram para Fernando Alonso largar McLaren Elva

Não são raras as vezes em que super desportivos de sonho de figuras famosas não atingem o valor que a leiloeira (e o dono do carro) desejam.

Fernando Alonso foi a mais recente vítima, a não ter conseguido vender o seu exclusivo McLaren Elva num dos intervalos do GP Abu Dhabi em Fórmula 1.

O bólide levado ao circuito Yas Marina pela Boinhams Autcions só arrecadou 1,2 milhões de dólares (cerca de 1,1 milhões de euros).

Um valor bem abaixo das estimativas, que apontavam para mais do dobro, face a um modelo de 815 cv de potência com apenas cinco quilómetros no hodómetro.

O leilão até foi movimentado, com a primeira licitação a arrancar nos 750 mil dólares, mas, passado o milhão, o entusiasmo dos investidores desapareceu.

Pior ainda é que o último remate nem sequer chegou aos 1,7 milhões de euros por que o piloto espanhol pagou o super descapotável em 2020.

Aos 1,7 milhões de dólares que valia de base, há ainda a contar os custos da personalização que Alonso lhe imprimiu.

Tendo sido um leilão com reserva, significa que o McLaren Elva, não tendo atingido o valor mínimo pedido, irá regressar à garagem de Fernando Alonso.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?