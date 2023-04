DBS 770 Ultimate Volante: o descapotável mais poderoso de sempre da Aston Martin

A despedida dos motores de combustão, com edições especiais de cortar o fôlego, está a fazer-se em grande estilo nas marcas desportivas e de luxo.

Depois do DBS 770 Ultimate, a Aston Martin avança com a variante descapotável mais potente de sempre da insígnia britânica… e está limitada apenas a 199 exemplares!

O V12 biturbo de 5.2 litros do DBS 770 Ultimate Volante dispara 770 cv e 900 Nm, como acontece com o "irmão" coupé, conseguidos com o aumento de 7% na pressão do turbo.

O sistema de admissão de ar e os colectores de escape também foram recalibrados para obter um rendimento superlativo.

A potência e binário passados às rodas traseiras através de uma caixa automática ZF de oito relações, levam-no aos 100 km/hora em 3,6 segundos.

São mais duas décimas de segundo para chegar àquela marca mas a velocidade de ponta continua a bater nos 340 km/hora.

Belo e radical

Como já acontecia com o coupé, neste DBS 770 Ultimate Volante destaca-se a grande entrada de ar em forma de ferradura no capô, com o pára-choques dianteiro a ser dominado pela enorme grelha do radiador.

Atrás é o difusor traseiro que mais se destaca, se não se der demasiada atenção ao abuso da fibra de carbono em todo o desportivo, assim como as jantes em liga leve de 21 polegadas.

Escondidas atrás delas estão discos de travão carbono-cerâmicos de 410 mm à frente e 360 mm atrás, enquanto a direcção, a suspensão adaptativa e o diferencial autoblocante foram devidamente calibrados.

As primeiras entregas dos 199 exemplares definidos para esta série especial deverão começar ainda este Verão mas, como aconteceu com as 300 unidades dedicadas ao coupé, já todos têm dono.

