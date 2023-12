Dacia Talks: ideias simples e eficazes para carros acessíveis

O Manifesto foi apontado como um laboratório vivo para reafirmar os valores da Dacia, e essa ideia está já a ganhar forma nas suas propostas mais recentes.

O protótipo off-road surgiu como uma visão do que deve ser um carro em termos de modernidade, robustez, acessibilidade e eficiência ambiental.

Prova do sucesso das opções estilísticas da Dacia foi a eleição do Manifesto como Concept Car Design of the Year na edição anual da Car Design Review.

Design por trás do sucesso

Esta semana, a subsidiária portuguesa teve Magali Gouraud-Borgers como oradora no Dacia Talks: O Design por Trás do Sucesso.

A responsável pelo desenho de interiores distinguiu o papel que essa área está a ter na evolução dos modelos do fabricante automóvel.

Exemplo perfeito dessa aposta é a terceira geração do Dacia Duster revelada no final de Novembro.

Em causa está o poder da simplicidade do SUV, aliado a um forte grafismo, e a atenção dada ao essencial desde os primeiros esboços.

Se o exterior é marcado por cortes simples e intersecções claras, com o uso de materiais sustentáveis, o interior é distinguido pela sua multifuncionalidade.

Mantêm-se os acabamentos simples dos bancos, assim como dos painéis das portas à conta de plásticos duráveis e fáceis de limpar.



E, embora as suas cotas sejam quase equivalentes às do antecessor, há mais espaço a bordo e maior capacidade para o porta-bagagens.

O posto de condução também está mais ergonómico, com o ecrã multimédia de 10,1 polegadas virado para o condutor e com menus simplificados.

Sistema inovador

O sistema YouClip integrado no Manifesto já faz parte dos equipamentos essenciais do Dacia Duster.



São acessórios opcionais para prender ou fixar dispositivos electrónicos ou outros elementos em áreas específicas do habitáculo com pesos até dez quilos.

Entre eles contam-se ganchos para bolsas, e suportes para tablets, telemóveis e copos, assim como para uma lâmpada.

A chegada do Duster ao mercado nacional está prevista para a Primavera mas ainda em 2024 são esperadas mais duas novidades.

Primeiro é feito o lançamento "eléctrico" do novo Dacia Spring, para no final do próximo ano ser revelado o Bigster, que chegará em 2025 ao mercado europeu.

