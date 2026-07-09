A Dacia prossegue a sua caminhada em fazer carros cada vez mais apetecíveis por preços minimamente acessíveis ao comum dos mortais.

Dacia Striker: carrinha em forma de 'crossover' abaixo de 25.000 euros

O novíssimo Striker é mais um passo decisivo nessa estratégia, ao apresentar-se ao segmento C como uma berlina em forma de carrinha crossover, que a insígnia franco-romena sublinha como o melhor de três mundos.

Proposto sempre com motorizações electrificadas, seja com tracção dianteira ou integral, ainda não há data para a abertura das encomendas no nosso país, mas prometido está um preço de partida abaixo dos 25 mil euros.

Contraponto ao Bigster

Não é fácil ficar indiferente ao Dacia Striker estreado esta semana: a meio caminho entre uma berlina e uma carrinha, os 4,62 metros que tem de comprimento coloca-a em confronto directo com os rivais que se apresentam com dimensões semelhantes.

No entanto, a generosa altura ao solo de 19 cm no tracção dianteira, subindo mais 1 cm na variante 4x4, aproxima-a mais do universo dos SUV, mesmo se a sua altura não ultrapassa os 1,53 metros.

Esses 18 cm que tem a menos face ao Bigster dá-lhe um perfil bem mais esguio, a que não são alheios os acabamentos em plástico preto que unem as janelas laterais ao vidro traseiro, para conseguir um coeficiente aerodinâmico de 0,29.

O visual francamente robusto que exibe é reforçado pela nova assinatura luminosa LED em forma de T "montada" nos quatro cantos do Striker.

Interior familiar…

Tão espaçoso como permitem os 2,85 metros que separam os dois eixos, o habitáculo assume uma decoração familiar aos modelos mais recentes da marca, logo patente no ecrã multimédia de 10,1 polegadas para o infoentretenimento.

De série é o novo painel de instrumentos LightVisio de sete polegadas que se apoia na reflexão óptica, uma tecnologia que projecta os dados essenciais à condução sob a forma duma imagem "flutuante" 3D para criar uma sensação de profundidade.

Espaços de arrumação não faltam a bordo, como é exemplo os 6,7 litros de capacidade do compartimento da consola central, podendo incluir-se ainda uma gaveta segundo a versão em causa.

E depois são os 600 litros que a bagageira pode oferecer, dependendo da motorização, a afirmar o Striker como uma verdadeira carrinha familiar.

… com novos acessórios YouClip

A complementar o arranjo interior estão os nove pontos de fixação YouClip, o maior número de acessórios presente num Dacia, sendo novos o suporte para garrafas, a manta "transformável" num tapete para actividades exteriores, e a rede multifuncional.

Estas opções fazem da carrinha um verdadeiro objecto de lazer, reforçado por um tejadilho panorâmico opcional, e por novos bancos, mais confortáveis e com melhor apoio lateral.

Os viajantes dos assentos traseiros também parecem desfrutar de mais espaço para as pernas do que no Bigster, ficando apenas limitado a distância das cabeças ao tecto, mesmo quando a carinha dispõe do opcional tejadilho panorâmico.

Quatro acabamentos à escolha

Quatro soluções motrizes electrificadas compõem a gama do Striker distribuída pelos acabamentos Essential, Expression, Extreme e Journey, com o "tiro de partida" a ser dado pelo Mild Hybrid-G 140.

Mantendo-se fiel ao bifuel, a Dacia combina um motor turbo tricilíndrico de 1.2 litros alimentado a gasolina ou GPL, com o apoio eléctrico a ser dado por um sistema híbrido ligeiro de 48 volts.

Os 140 cv e 230 Nm que debita são "passáveis" às rodas dianteiras através duma transmissão manual ou automática de seis relações.

Segue-se o automático Hybrid 155, suportado por um bloco turbo de 1.8 litros com 109 cv aliado a dois propulsores eléctricos, com o segundo a actuar como motor de arranque/gerador de alta tensão, e a uma bateria de 1,4 kWh.

Os 156 cv combinados são passados ao eixo dianteiro através duma caixa de velocidades automática eléctrica, com quatro relações para o motor de combustão interna, e outras duas para o funcionamento eléctrico.

Arquitectura motriz inédita

O topo de gama é assumido pelo Hybrid 150 4x4 segundo uma arquitectura motriz inédita para a própria Dacia: o eixo dianteiro é alimentado por um motor turbo micro híbrido de 1.2 litros com tecnologia de 48 volts a debitar 103 kW (140 cv) e 230 Nm.

Com os seus 150 cv combinados, a ele está acoplada uma transmissão automática de dupla embraiagem com seis velocidades, também activável através das patilhas montadas na coluna da direcção.

No eixo traseiro, um motor eléctrico de 23 kW (31 cv) e 87 Nm de binário está associada uma caixa automática de duas relações totalmente desacoplável.

A Dacia elogia esta configuração pelo elevado binário passado às rodas posteriores a baixa velocidade numa condução "todo o terreno", mantendo a manobrabilidade e a poupança de combustível de um 4x2 quando esse eixo está desactivado.

Com cinco modos de condução – Auto, Eco, Snow, Mud/Sand e Off-Road –, o sistema 4x4 permanece "em espera" nos três primeiros, só sendo activado quando necessário até uns máximos 140 km/hora.

O Controlo de Descida em Declives, que é de série no acabamento Extreme, mantém uma velocidade constante entre os três e os 30 km/hora para o controlo ideal da direcção em descidas escorregadias.

Apoios completos à condução

Em conformidade com a norma GSR2, inclui todos os sistemas obrigatórios de segurança e assistência ao condutor, que podem ser desactivados através do atalho físico My Safety.

De origem é o controlo adaptativo da velocidade de cruzeiro, com as opções a incluírem travagem automática de emergência em marcha atrás e em cruzamentos, com alerta de tráfego transversal traseiro, aviso de ângulo morto, e câmara multi-angular.

Ainda sem data de chegada aos concessionários nacionais, mas que poderá acontecer antes do final deste ano, o Dacia Striker terá um preço de partida inferior a 25 mil euros.

Texto: P.R.S.

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